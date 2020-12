Francia rechaza "un acuerdo a cualquier precio" con el Reino Unido

El secretario de Estado francés de Asuntos Europeos, Clément Beaune, aseguró que Francia no aceptará "un acuerdo a cualquier precio con Londres sobre la futura relación entre el Reino Unido y la Unión Europea tras el Brexit. "Si se logra un acuerdo lo examinaremos. Si no es bueno y conforme a nuestros intereses, en particular para los pescadores, Francia, al igual que cualquier otro Estado miembro, puede emitir un veto", indicó Beaune en una entrevista publicada este domingo por el semanario "Le Journal du Dimanche".

El secretario de Estado, muy cercano al presidente Emmanuel Macron, consideró apropiada la tregua de las negociaciones introducida por el representante europeo, Michel Barnier, pero avisó de que los plazos no deben constituir una amenaza. "Nos equivocaríamos si mantenemos la presión del cronómetro. Es necesario que los Estados miembros y el Parlamento Europeo tengan tiempo para examinar el acuerdo cuando se logre y luego de votarlo", indicó. Además, aseguró, habría que explicárselo a las empresas para que se adapten al nuevo escenario, por lo que consideró imprescindible que se avance "en los próximos días".

"Bien para finalizar un acuerdo, bien para instaurar el 'no deal'. Porque en este caso, es mejor saberlo ahora que en Navidad. Mientras, tenemos que prepararnos para las dos opciones", indicó. Beaune reconoció que los dos principales elementos de choque entre Londres y los 27 son las subvenciones a empresas y la pesca.

En el primer caso, el secretario de Estado señaló que con el acuerdo el Reino Unido "sería el principal socio comercial fuera de la UE", por lo que consideró "normal que se busquen garantías de que no se lanzará a un 'dumping' inadmisible". Sobre la pesca, aseguró que "los británicos no pueden de un lado tener acceso a la totalidad del mercado único europeo y, del otro, excluir a la pesca de este conjunto".