El oro se hace un hueco fijo en fondos alternativos y mixtos

Con la aparición de los fondos cotizados ETF que replican con exactitud el precio del oro, las empresas mineras cotizadas han dejado de ser la referencia obligada para invertir en el metal a través de la Bolsa. En la versión de materias primas, los ETF se conocen como ETC (Exchange Traded Commodity). La gestora Invesco cuenta con un fondo de oro (ETC) con un patrimonio de 14.000 millones de dólares y que lleva 11 años en el mercado explica Laure Peyranne, directora de Invesco ETF Iberia, LatAm & US Offshore. “Para invertir en oro lo mejor son los ETC porque son sencillos de comprender y muy líquidos”, explica. El gestor de Jupiter Ned Naylor-Leyland apunta que es un buen año también para las mineras porque han caído mucho sus acciones y costes: “maquinaria, petróleo… todo está en deflación”.