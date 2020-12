Google Maps se actualiza para facilitar el contacto directo con los negocios

Google Maps se ha convertido en una herramienta prácticamente indispensable para muchos usuarios ya que, no solo nos da indicaciones de a dónde ir y cómo, sino que también almacena millones y millones de datos para contactar con empresas, negocios, etc. Y al margen de las muchas maneras que nos ofrece de interactuar, al final no hay nada como un buen chat con el que hablar con una tienda (o lo que sea) para pedir información.

Ese es el último cambio que han añadido los de Mountain View y que empezará a llegar a todos los usuarios en los próximos días. Una pestaña que podrán activar los negocios a demanda y que servirá para sacar de dudas o explicar promociones concretas sobre cualquiera de sus productos. Una línea directa que muchos clientes estarán encantados de tener a mano para gestionar su relación con el empresario.

Pulsa, chatea y sal de dudas

Esta actualización viene a situarse dentro de la pestaña de actualizaciones que tienen algunos negocios y que aparecerá con cada noticia que suban las empresas a Google Maps. Como podéis ver en la imagen, si una cafetería (por ejemplo) lanza un nuevo producto, o una promoción especial, podremos pulsar en el botón de "Message" para iniciar ese chat con el negocio.

Google Maps y sus chats para clientes. Google

Así será posible preguntar por los pormenores de la oferta o, por culpa del coronavirus, saber de primera mano qué horarios está llevando en estos tiempos de pandemia. Obviamente, este servicio es perfecto para los clientes, pero requiere por parte de la tienda, o la empresa, tener a una persona dedicada al control de estos mensajes porque tan negativo para su imagen podría ser no contar con un servicio así, como el activarlo y que luego nadie lo atienda.

Google, a través de Maps, no es la única plataforma que se está esmerando en los últimos tiempos por facilitar la comunicación cliente-empresa. WhatsApp, en las últimas semanas, ha transformado su versión Business para que cualquier usuario de la app de mensajería pueda añadir a negocios y tiendas en su timeline de chats para preguntar e incluso comprar directamente desde la pantalla de su smartphone. Estas mejoras irán llegando progresivamente porque, como ya conocéis de otras aplicaciones de los de Mountain View, se toman hasta 15 días para alcanzar a todas las cuentas de Google y estar disponible en la práctica totalidad de mercados. Y si eres empresario o tienes un negocio, atento a este cambio para activar ese chat cuando antes.