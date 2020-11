Apple va a por Google Maps y actualiza su app con nuevos itinerarios

Ya os hemos contado en otras informaciones que Apple está buscando independizarse de Google, no tanto porque su presencia en iOS no sea beneficiosa, sino porque se avecina tormenta en lo que se refiere a la relación de las principales tecnológicas del planeta con algunos gobiernos y entidades públicas, como son EE.UU. o la Unión Europea. Estos organismos llevan tiempo poniendo en su punto de mira el tamaño de estas compañías y sus prácticas, que muchos califican como de "monopolísticas".

Apple, por tanto, se ha puesto manos a la obra para tener sus propias alternativas y a ese buscador que ya tienen en pruebas para sustituir a Google, hay que unirle ahora las nuevas funciones que empiezan a llegar a la app de mapas de los de Cupertino. Una plataforma que no empezó con buen pie allá por el año 2012 y a la que todavía le queda mucho trecho que recorrer para igualar en eficacia y utilidad a la de los de Mountain View.

Las indicaciones de tránsito comienzan a llegar

El caso es que esta misma semana, Apple ha actualizado su aplicación de mapas y lo ha hecho con un soporte de indicaciones de tránsito que, como podéis ver en la imagen, tiene que ver con Viena. Eso viene a significar que, de momento, no estará disponible en otras ciudades y que esta implementación irá llegando de forma paulatina a otros países. Obviamente, Apple no ha desvelado cuál puede ser la hoja de ruta de esa propagación de la nueva capa de información.

Nueva capa de información de Apple Maps.

Como podéis apreciar por la captura que tenéis justo encima, no solo es posible ver los trayectos y recorridos que debemos tomar para alcanzar un destino a través de autobuses, metros, tranvías, etc., sino más importante todavía, aquellos pequeños tramos que no atienden a un criterio de medio de transporte y que tenemos que completar necesariamente a pie. Esto, que os parecerá indispensable porque lo tenemos en Google Maps desde hace tiempo, es toda una innovación dentro de la plataforma de Apple.

Este no es el único cambio que hemos visto en Apple Maps a lo largo de 2020. A principios de año se incorporaron una buena cantidad de datos especialmente relevantes para los conductores y aquellos usuarios que disponen de Carplay en su vehículo, como son los semáforos, la señalización de STOP a lo largo de las rutas y una mayor precisión en los datos que nos muestra la aplicación.