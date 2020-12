Aviso desde la UE: un autónomo o pyme puede negarse a contratar a un no vacunado

La vacunación contra la Covid-19 será voluntaria. Una empresa no podrá obligar a sus trabajadores a vacunarse, aunque un autónomo o pyme sí que podrá decidir si contrata o no a una persona que no se haya vacunado. Esto es lo que afirma la presidenta del Comité Económico y Social Europeo (CESE), Christa Schweng, en una información recogida por EFE.com.

En palabras de Schweng es "evidentemente es posible" que haya empresas que opten por no contratar a trabajadores que no quieran ponerse la vacuna contra la Covid-19.

Ella ha especificado que a la hora de firmar un contrato puede ser un condicionante el tener que vacunarse contra la Covid-19. “Como empresario, puedo decidir con quién firmo un contrato", ha asegurado. Aunque también ha apuntado la máxima dirigente del CESE que el trabajador también tiene la opción de elegir con quién trabajar.

Decisión individual

“En el caso de que se exija la vacuna para firmar un contrato se tendría que ver si un empresario quiere solo a personas vacunadas en su empresa", ha advertido.

La presidenta del órgano consultivo de la Comisión Europea no cree que deba ser obligatoria la vacuna. Actualmente, los gobiernos de los distintos países están presentando planes de vacunación para estar preparados cuando tengan la vacuna. No obstante, Schweng apunta que una vacuna es “un ataque”, por lo que “cada uno debe decidir individualmente si lo quiere o no para sí mismo".

Acuerdos con las farmacéuticas

En ese sentido cree que sí que debería recibirla el personal sanitario principalmente. Dichos profesionales son los que más están en contacto con los pacientes. Aparte, opina que también debería suministrársele a las personas de edad avanzada.

Alaba los contratos que ha firmado la Comisión Europea con las empresas farmacéuticas para garantizar el abastecimiento de la vacuna en Europa. “Ha sido una buena idea, pues con la actuación individual de los Estados miembros nunca hubiera funcionado tan bien".

Ya han llegado a acuerdos con Pfizer, BioNTech, AstraZeneca, Sanofi-GSK y Johnson & Johnson y, según ha informado, también se ha conversado con CureVac y Moderna.