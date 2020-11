Google hará más sencilla la migración de 'apps' cuando te compres un nuevo móvil

No hay tarea que nos ocupe más tiempo que esa en la que cambiamos de teléfono móvil y toca restaurar los datos del viejo al nuevo terminal. Se trata de un proceso bastante sencillo de llevar a cabo porque se apoya en la cuenta de Google para recuperar los datos de las copias de seguridad que almacena en su nube, por lo que en apenas unos minutos está ya concluido. ¿O no?

Es aquí donde entra en juego el problema que los de Mountain View quieren agilizar. Y es que restaurar la copia de seguridad completamente no lleva esos pocos minutos en los que nos logueamos, elegimos backup del móvil viejo y lo instalamos en el nuevo, sino que luego hay que esperar incluso horas si tenemos muchas apps, fotos, vídeos, datos y contenidos que descargar. Y mientras ese procedimiento no se completa hay herramientas que no podemos utilizar. Además, gracias a la "Ley de Murphy", Android siempre deja para el final las que más necesitamos.

Google quiere acortar los tiempos

Así las cosas, los padres de Android están pensando como agilizar todo es proceso para acortar los tiempos de descarga de toda esa información que traemos desde el viejo móvil y que suele ocupar decenas de gigas. Y parecen haber encontrado una solución a la que han puesto el nombre de Install Hints, que se encargará justo de eso, de reducir la cantidad de tiempo necesaria para tener el smartphone listo para trabajar con él.

La idea que manejan desde Google es que este sistema se centre en bajarse al móvil cuando antes aquellas apps que más utilizamos frecuentemente para dejar las que menos para el final. Si lo pensáis, tiene todo el sentido, porque en estos procesos de restauración muchos nos hemos preguntado alguna vez cuál es el criterio para descargar las apps, llegando al extremo de dejar para el final justo la que más necesitamos: WhatsApp y su copia de seguridad de chats, fotos, vídeos, etc.

Según los responsables del hallazgo, que han publicado sus pesquisas en XDA-Developers, este Install Hints "agrega un campo" a la información de la copia de seguridad que le indica al nuevo dispositivo cuál es la prioridad de instalación de esa aplicación. Esos datos se obtienen, obviamente, de una fuente tan fiable como es la de las horas de uso por parte del usuario, lo que crea de forma automática un ranking que prioriza a unas apps sobre otras. Al fin y al cabo, los informes de uso que crea Android para esas aplicaciones de bienestar digital están ahí, por lo que no está de más utilizarlas para un procedimiento tan engorroso como es el de cambiar de smartphone.