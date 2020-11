Los planes de pensiones que mejor han sobrevivido al Covid

Si algo han aprendido los ahorradores en planes de pensiones en el último años es que para invertir hay que estar dispuesto a todo (intentando no perder la templanza): a sufrir caídas vertiginosas como las que vivieron las Bolsas mundiales en marzo, pero también a experimentar subidas espectaculares como las vistas hace unos días con los anuncios de vacunas contra el Covid-19.

Así, las principales categorías, que hace solo unos meses sufrían pérdidas generalizadas, parece que han recuperado las rentabilidades medias positivas: la renta variable ha subido un 4,46% en los últimos 12 meses, mientras que los mixtos avanzan un 1,68% y los de renta fija arañan un 0,20%.

Y dentro de estas categorías hay planes de pensiones que lo han hecho realmente bien. Destaca por encima de todos el Plan BBVA Telecomunicaciones (28,66%), un clásico en las clasificaciones por retorno, gracias a que invierte en compañías de uno de los sectores que mejor ha aguantado las caídas. BBVA coloca entre los más rentables otro plan de muy diferente signo, BBVA Plan Renta Fija Internacional Flexible (2,92%), un vehículo que destaca por la libertad en su estrategia de inversión: renta fija pública y privada, de países de la OCDE o emergentes.

En renta fija encabeza la clasificación a un año Ibercaja de Pensiones Horizonte 2028 (5,12%), un plan de ciclo de vida diseñado para quienes se jubilen ese año. También en el ranking aparece otro plan de la misma gama pero con finalización en 2024. “La incertidumbre vivida este 2020 en todos los ámbitos –el sanitario, económico, laboral e incluso personal– refuerza la necesidad de ser previsor y ahorrar para el futuro; de hecho, el ahorro de los hogares se ha disparado. En el ahorro jubilación, la tendencia ha sido la misma y las aportaciones a planes se han incrementado”, resalta Carolina Mateo, jefa de desarrollo de negocio de Ibercaja Pensión. Asimismo, la entidad coloca en cuarta posición entre los mejores planes mixtos, con un 7,46% en el último año, al Ibercaja de pensiones Sostenible y Solidario, con criterios ASG (ambientales, sociales y de gobierno corporativo).

BBVA Plan Telecocomunicaciones es el más rentable a un año

También los planes de VidaCaixa están obteniendo resultados notables. Es el caso del Plancaixa Proyección 2029, que busca conservar el patrimonio invertido en instrumentos financieros con un vencimiento objetivo a ese año. O el Plancaixa Futuro 170, un producto de ahorro con rentabilidad objetivo fijada para 2026, igual que el Plancaixa Futuro 2026.

Si nos vamos a la renta variable destaca el CABK Tendencias (15,03%), que busca invertir a largo plazo en temas como la digitalización, longevidad, el cambio climático, la implantación de las redes 5G, inteligencia artificial o robotización. Por último, el CABK RV Internacional, que renta un 10,34% a un año.

Varios vehículos de renta fija superan el 2% de retorno a 12 meses

En mixtos encontramos en lo alto el Merchbanc Global, un plan con gran flexibilidad en su estrategia de inversión que le lleva a ganar un notable 26,11%, mucho más que el 2,22% que se anota su subcategoría. Si seguimos en mixtos sobresale el CNP Partners Audaz (10,16%) y, en renta variable, el CNP Partners Activo (12,90%), dos planes que difieren en el perfil de riesgo del ahorrador al que se dirigen.

Mapfre Jubilación Activa ocupa el tercer puesto. No obstante, Virginia Calderón Jareño, subdirectora de desarrollo de negocio vida individual de Mapfre España, cree que “con un mercado convulso, inestable y con tipos de interés próximos a cero, es necesario que el ahorrador-inversor particular se familiarice con un tipo de producto financiero no garantizado a través de los seguros unit linked”.

Arquia, por su parte, ofrece dos planes entre los mejores: Arquia Banca Plan Inversión y Arquia Banca Plan Profim Discrecional 50. Respecto a la volatilidad de los mercados y su efecto en las rentabilidades, Alfonso Castro, director de Arquia Gestión, sostiene que “podríamos hablar de tres etapas: la primera, coincidiendo con el punto máximo de caídas de mercados, confinamiento y expansión de la pandemia, con un efecto negativo muy acusado en las rentabilidades de los planes; una segunda de lenta recuperación de las rentabilidades, coincidiendo con un periodo de menor volatilidad, y una tercera etapa que acabamos de iniciar, tras el anuncio de los avances en la vacuna y su efecto positivo en las rentabilidades”.