Claves para comprar bien en el 'Black Friday' más digital

A las puertas del 'Black Friday', y ante las rebajas en miles de productos, los consumidores calientan motores para el que es considerado el día de más consumo y gasto del año. Se espera la campaña más digital de todos los tiempos por la crisis del coronavirus, aunque se prevé una mayor austeridad. Las ofertas se han anticipado varios días, incluso semanas, pero los expertos advierten que, ante el aluvión de grandes descuentos, gangas y chollos, es conveniente no comprar compulsivamente, vigilar las falsas ofertas y minimizar riegos ante el e-commerce.

INTENCIÓN DE COMPRA

Los españoles gastarán un 10% menos en este 'Black Friday', hasta los 128,2 euros por el coronavirus, según los datos del último estudio de iAhorro sobre tendencias e intención de compra de los españoles en el Black Friday 2020. Desde la Organización de Consumidores y Usuarios señalan que "la intención de compra puede ser menor que la de 2019" y prevén un gasto medio de los que quieren comprar de 174 euros. Solo el 2% de los consumidores tiene pensado gastar más de 500 euros, un 11% gastara entre 100 y 500 euros, un 9% entre 51 y 100 euros y el 8% gastará por debajo de 50 euros. Por edades son los consumidores de más de 60 años los que menos piensan gastar. Su portavoz, Enrique García, cree que "la incertidumbre va a pesar en la demanda y va a contrarrestar cualquier efecto del ahorro que han podido adquirir en estos meses algunas familias. Hoy prima la incertidumbre en los consumidores y eso se traslada a sus decisiones de compra, que se retrasan y que van a depender de las buenas ofertas".

FENÓMENO E-COMMERCE

La pandemia del Covid-19 ha impulsado el comercio por internet. Este año, y como consecuencia de la pandemia, muchas cadenas de tiendas animan a los consumidores a realizar sus compras a través de Internet. Las restricciones por el coronavirus favorecerán el comercio online en detrimento de la visita presencial al establecimiento. "Será, por tanto, una temporada atípica en la que esperamos se impongan las plataformas de compra online mejor posicionadas", señalan desde Link Securities.

Según datos de Google, la previsión es que el 70% de los usuarios harán sus compras a través de Internet. Se esperan que las cifras de compras 'online' serán 15 puntos mayores con respecto al 2019, cuando se registraron un 55% de operaciones por Internet.

Desde iAhorro constantan que el canal online ha cobrado especial relevancia (45,4%) este Black Friday, siendo el envío a domicilio la razón principal por la que los clientes prefieren optar por este canal.

FALSAS OFERTAS

Desde las organizaciones de consumidores alertan de que no es oro todo lo que reluce y aconsejan mirar con lupa los precios para evitar posibles abusos porque no siempre se aplican grandes descuentos. Así lo ha constatado la OCU, que lleva cinco años controlando los precios de los establecimientos que más destacan por sus ofertas de "Black Friday". En 2019 solo bajaron de precio el 17% de los productos frente al 29% que lo subió, según García que, asegura, además, que no siempre las mejores ofertas coinciden con el día oficial del 'Black Friday', que este año se celebra el 27 de noviembre sino que algunas empresas concentran los precios más apetecibles dos o tres días antes.

El secretario general de Facua, Rubén Sánchez, pide a los consumidores que verifiquen si lo que se les ofrece es realmente una oferta, especialmente en relación a los productos tecnológicos, como los ordenadores, que este año pueden incrementar sus ventas por la necesidad que implica el teletrabajo o las clases online; una demanda, que ha hecho que en los últimos meses suban sus precios.

WEBS DE CONFIANZA

Los expertos considera fundamental que el consumidor minimice riesgos y acuda a comercios y webs de confianza. "Hay que monitorizar los precios y comprar en los comercios que te dan confianza", según Sánchez, quien reclama a las autoridades de consumo de las comunidades, las que tienen la competencia de sancionar, que desarrollen protocolos para rastrear el mercado y poder detectar los casos en los que se engaña al consumidor con falsos descuentos.

El presidente de la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), Fernando Moner, advierte ante un 'Black Friday' con una "alarmante" proliferación de falsificaciones en internet. El consumidor tiene que evitar dejarse llevar por precios demasiado bajos y prestar atención a los detalles, como que las instrucciones y descripción del artículo estén en español o, si es una web desconocida, que venga clara la información de la empresa que lo vende y facilite varias formas de pago.

CUIDADO CON EL 'PHISING'

El número de URLs falsas están a la orden del día. Según las últimas estadísticas publicadas por Webroot, compañía especializada en ciberesiliencia, el objetivo es engañar a los internautas a través de ataques de 'phishing'. Señala, por ejemplo, que las direcciones falsas que incluyen la palabra 'Amazon' se ha disparado en las últimas semanas con la proximidad de la campaña de 'Black Friday', y se ha duplicado con respecto a los datos de 2019.

Para evitar ser víctima de una página de 'phishing', Webroot recomienda permanecer atentos a los correos que se reciben y los enlaces en los que se hace clic, el filtrado de correo electrónico, el uso de contraseñas sólidas y, en el caso de empresas, disponer de una copia de seguridad de los datos y concienciar al personal en ciberseguridad.

RACIONALIZAR EL GASTO

Gustavo Samayoa, presidente de la Federación de Usuarios Consumidores Independientes (FUCI), piensa que la pandemia ha hecho reflexionar a los consumidores medios, que siguen manteniendo su empleo y su poder adquisitivo, y cree que van a racionalizar más su gasto y aprovechar los descuentos para comprar productos que realmente necesitan. "Lo superfluo ya queda para otras épocas", asegura.

Desde iAhorro aconsejan hacer una lista de la compra. "Una buena manera de controlar las compras impulsivas para luego no llevarse sorpresas a fin de mes sería hacer una lista de lo que tenemos en nuestra wishlist para el Black Friday, igual que cuando éramos pequeños y hacíamos una lista a los Reyes Magos. De esta manera tan visual podrás decidir si es asumible o no el gasto que tienes pensado hacer y si necesitas todo lo que has puesto en la lista”, aconseja David Urbano, Chief Marketing Officer de imagin.