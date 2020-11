Snapchat quiere competir con TikTok: Spotlight, los videos cortos de la red social

“Si algo tiene éxito, cópialo”. Esta es la máxima entre las aplicaciones móviles y las redes sociales. Todas se copian entre sí, y como ejemplo claro tenemos los Stories de Instagram, una función añadida a la app después que Snapchat rechazara la oferta de compra por parte de Facebook. Ahora la app de moda es TikTok, y todas están en el plan de ofrecer servicios similares. Y tras los Reels de Instagram, nos llega “Spotlight”, básicamente el TikTok de Snapchat.

Por una vez Snapchat hace lo contrario, y deja de innovar como tan acostumbrados nos tienen, y se ha decidido a copiar de forma directa a TikTok. Su app “Spotlight” es su nueva forma de mostrar nuevo contenido de la red social en forma de vídeos cortos.

Un millón de dólares a repartir diariamente entre los mejores creadores

Para atraer a los usuarios para que publiquen contenido de forma constate, la compañía dice que repartirá 1 millón de dólares al día entre los creadores más populares de la aplicación hasta finales de 2020. Esto significa que, si alguien tiene un video particularmente viral, podría ganar una gran parte de este bote. No importa si esa persona no tiene un gran número de suscriptores; la cantidad de dinero que las que recibirán se basarán principalmente en el número de vistas únicas en comparación con otras publicaciones ese día. Además, los usuarios podrán seguir ganando este premio con el mismo vídeo si es popular durante varios días. Además no prohíben subirlo a otras plataformas, esto significa que las personas no pueden simplemente descargar sus (u otros) TikToks virales y subirlos a Snapchat.

En España llegará más tarde

Junto con este anuncio Snapchat ha publicado una guía de contenidos, que solo podrán ser creados por mayores de 16 años. De momento esta funcionalidad llega a varios países, como son EE. UU., Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido, Irlanda, Noruega, Suecia, Dinamarca, Alemania y Francia, por lo que de momento habrá que esperar en España.

Enfocado a lo multimedia

Aunque el formato será familiar para cualquiera que haya visto TikTok, Snap dice que ha tomado decisiones específicas basadas en su base de usuarios. Por un lado, las instantáneas de Spotlight no contarán con una sección de comentarios públicos y los perfiles son privados de forma predeterminada, por lo que los Snapchatters pueden mantener sus cuentas bloqueadas mientras siguen publicando contenido.

Este movimiento que han realizado los creadores de Snapchat, tiene un único objetivo, convertirse en una alternativa a TikTok, basándose en lo visual, algo parecido a lo que hacía Vine en su momento. Debido a ello, la app no contará con esta interacción con comentarios sobre los contenidos ni permitirá enviar mensajes a los creadores.

Snapchat controlará que se cumplan las normas

Para evitar contenidos inapropiados, la aplicación contará con algoritmos que revisarán todos los vídeos que se suben a la red social para vetar aquellos que puedan tener contenidos violentos o que no sean adecuados según las normas de la red social.