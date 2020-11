Se filtra la lista de iPhone que serán compatibles con iOS 15, ¿está el tuyo?

Es tradición que todos los meses de septiembre de cada año, Apple lance al mercado una nueva versión de su sistema operativo para teléfonos móviles que, irremediablemente, termina por dejar a algún smartphone por el camino. Es como una especie de luz que va alumbrando a los nuevos modelos que llegan a las tiendas y que, a cambio, excluye a otros que salieron al mercado cinco o seis años atrás.

Sin embargo, iOS 14 fue para eso bastante clemente porque mantuvo tal cual la misma lista de dispositivos en los que podría instalarse que iOS 13, de tal forma que los iPhone 6s y 6s Plus, ganaron un año más de actualizaciones. Recordemos que estamos hablando de unos dispositivos que llegaron al mercado en septiembre de 2015, por lo que en 2021 cumplirán seis años de cobertura completa de updates ininterrumpidos.

iOS 15 ya tiene lista de elegidos

Así las cosas, y aunque nos pueda parecer prematuro, parece que ya hay una lista de iPhone que serán compatibles con iOS 15 de tal forma que podrán actualizarse en septiembre de 2021 cuando Apple la publique. Así lo ha informado el medio The Verifier, que ha detallado qué generaciones del smartphone de Apple se quedará fuera a partir del año que viene.

Tim Cook durante el evento de presentación de los iPhone 6s. Apple

Y como os decíamos antes, esa sombra alcanzará a los terminales que llegaron en el año 2015, es decir, los iPhone 6s y 6s Plus por un lado, y la primera generación del iPhone SE por otro. Por lo que si tenéis alguno de estos smartphones podría ser hora de ir buscando alternativas, sobre todo si os gusta eso de llevar siempre instalada la última y más compatible versión del sistema operativo de Apple.

La lista de teléfonos compatibles es esta:

Nuevos iPhone de 2021

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Mini

iPhone 12

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone SE (2ª generación)

iPod touch (7ª generación)

De todas formas, que un iPhone no se actualice a la nueva versión de iOS no es necesariamente desastroso. Al revés, aunque perdemos las potenciales actualizaciones por problemas de seguridad que publica Apple, las apps no suelen quedarse anticuadas con tanta rapidez y muchas de las que utilizamos a diario todavía permiten su funcionamiento con teléfonos de 2013 y anteriores, que imponen como límite de uso el llevar iOS 9 (iPhone 4s), por ejemplo.

De ahí que esta falta de compatibilidad con iOS 15 no podamos considerarla como una sentencia de muerte sobre unos iPhone 6s y iPhone SE de primera generación que completarán los seis años enteros de funcionamiento. Lo que no está nada mal.