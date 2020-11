La incidencia en España baja de los 400 casos por cada 1.000 habitantes

Las comunidades autónomas han notificado este lunes al Ministerio de Sanidad 25.886 nuevos casos de Covid-19 durante el fin de semana, 2.344 de ellos diagnosticados en las últimas 24 horas. Esto supone una cifra muy inferior con respecto a los 38.273 del fin de semana anterior. Estos datos, no obstante, no incluyen los casos diagnosticados en las Islas Canarias, que no han sido actualizados.

La cifra global de contagios en España se eleva ya a 1.582.616 desde el inicio de la pandemia, según las estadísticas oficiales. La incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 habitantes se sitúa en 374, frente a 419 el viernes y 470 el lunes pasado, con un total de 176.123 positivos en las pasadas dos semanas.

De los 2.344 casos diagnosticados este domingo, 131 se han producido en Andalucía, 152 en Aragón, 249 en Asturias, 65 en Baleares, 84 en Cantabria, nueve en Castilla-La Mancha, cinco en Castilla y León, 275 en Cataluña, 10 en Ceuta, 12 en Comunidad Valenciana, 74 en Extremadura, 370 en Galicia, 177 en Madrid, siete en Melilla, 15 en Murcia, 113 en Navarra, 443 en País Vasco y 78 en La Rioja.

En el informe de este lunes se han añadido 512 nuevos fallecimientos -la segunda cifra más alta entre un viernes y un lunes de la segunda ola-, en comparación con los 328 del viernes y 484 del lunes pasado. En la última semana han fallecido 1.067 personas con diagnóstico de Covid-19 positivo confirmado en España. Hasta 43.131 personas con prueba diagnóstica positiva han fallecido desde que el virus llegó a España, de acuerdo con los datos recogidos por el Ministerio.

Así se distribuyen las 1.067 muertes en la última semana: 188 en Andalucía, 142 en Aragón, 124 en Asturias, una en Baleares, nueve en Canarias, ocho en Cantabria, 55 en Castilla-La Mancha, 151 en Castilla y León, 20 en Cataluña, cinco en Ceuta, 85 en Comunidad Valenciana, 42 en Extremadura, 71 en Galicia, 48 en Madrid, dos en Melilla, 46 en Murcia, 44 en Navarra, 11 en País Vasco y 15 en La Rioja.

Actualmente, hay 17.695 pacientes ingresados por Covid-19 en toda España (17.963 el viernes) y 2.922 en UCI (3.054 el viernes). En las últimas 24 horas, se han producido 1.147 ingresos (1.643 el viernes) y 812 altas (2.099 el viernes). La tasa de ocupación de camas ocupadas por coronavirus se sitúa ya en el 14,26% (14,52% el viernes) y en las UCI en el 29,98% (31,02% el viernes).

En la última semana, hasta 3.607 personas han precisado de hospitalización por COVID-19 en España (185.085 en lo que llevamos de pandemia): 731 en Andalucía, 225 en Aragón, 481 en Asturias, 49 en Baleares, 44 en Canarias, 48 en Cantabria, 92 en Castilla-La Mancha, 482 en Castilla y León, 182 en Cataluña, ocho en Ceuta, 363 en Comunidad Valenciana, 101 en Extremadura, 272 en Galicia, 192 en Madrid, 14 en Melilla, 172 en Murcia, 77 en Navarra, 23 en País Vasco y 51 en La Rioja.

En este mismo período, se han registrado 270 ingresos en unidades de cuidados intensivos (UCI), para un total de 15.596 desde que el virus llegó a España: 43 en Andalucía, 20 en Aragón, 19 en Asturias, cuatro en Baleares, cuatro en Canarias, uno en Cantabria, diez en Castilla-La Mancha, 33 en Castilla y León, ocho en Cataluña, uno en Ceuta, 25 en Comunidad Valenciana, ocho en Extremadura, 36 en Galicia, diez en Madrid, dos en Melilla, 33 en Murcia, cuatro en Navarra, seis en País Vasco y tres en La Rioja.