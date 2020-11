Blas Herrero presenta una oferta no solicitada por los negocios de medios del Grupo PRISA

El empresario Blas Herreroha presentado una oferta de adquisición del conjunto de sociedades y activos que integran la unidad de negocio de medios de comunicación del Grupo PRISA, editor de Cinco Días y El País, según ha informado la compañía a la CNMV. La propuesta "no ha sido solicitada por PRISA" y de acuerdo con sus propios términos, "no es vinculante hasta que se cumplan determinadas condiciones". La propuesta no constituye una oferta pública de adquisición de acciones de PRISA.

PRISA señala que el consejo de administración "analizará la propuesta" y adoptará "las medidas oportunas", de las que el grupo dará cuenta al mercado "cuando corresponda, en cumplimiento de sus obligaciones".

Blas Herrero Fernández, dueño de Kiss FM, ha presentado al consejo una carta que incluye la oferta de adquisición de los activos tanto escritos como radiofónicos y audiovisuales del grupo que constituye PRISA Medios. La propuesta no incluye la unidad de negocio de educación.

La adquisición de PRISA Medios se instrumentaría a través de una sociedad de responsabilidad limitada en la que un grupo de inversores liderado por Blas Herrero tendría una participación significativa, pero no necesariamente de control.