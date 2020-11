Si tienes dudas con Chrome, tranquilo, pronto tendrá tutoriales en vídeo

Existen muchas formas de conocer rápidamente cómo podemos hacer algo dentro de una aplicación y la principal, seguramente, sea entrar en internet, hacer una búsqueda y ver cómo lo consiguieron hacer otros internautas en nuestras misma situación. Y en el caso de Chrome, hasta ahora nadie echaba de menos eso de tener un manual de instrucciones en vídeos, ¿o sí?

El caso es que Google ha debido pensar que su plataforma Chrome se está haciendo tan grande, con cambios tan rápidos y constantes, mejoras y actualizaciones, que la única manera de mantener todo en su sitio bien ordenado y a la vista de los usuarios es gracias a tutoriales, a vídeos que nos muestren alguna de sus funciones más básicas a las que podremos acceder desde la propia aplicación. Sin tener que ir a buscar a internet ni nada parecido.

Manuel de instrucciones de Chrome

Es seguro que por el camino los de Mountain View se terminarán dejando algo importante, pero al menos, las funciones básicas sí que estarán presentes en estos nuevos tutoriales que hay escondidos dentro de las versiones beta (canary) de Chrome. Un recurso al que podremos acceder de una forma sencilla a través de la propia Home de Google, tal y como podéis ver justo aquí debajo, donde no solo aparece el vídeo que los norteamericanos consideran como más importante, sino que nos da paso a todo un cajón lleno de otras explicaciones.

Nueva sección de vídeos en Google Chrome.

Simplemente tocando en el acceso directo de "How to use Chrome" (cómo usar Chrome) podremos entrar en toda una sección en la que veremos recursos en vídeo de cosas tan simples, a priori, como es aprender a descargar archivos a través del navegador, o los primeros pasos dentro de la plataforma. Cosas que muchos podríamos dar por sabidas pero que, en ocasiones, son necesarias para llegar a ese otro público al que la tecnología no le interesa demasiado.

Como os decimos, esta función se encuentra de momento en esas versiones previas de Chrome por lo que es muy posible que en las próximas fechas llegue a todos los usuarios de iOS y Android de forma generalizada. Si tenéis mucho interés por ver cuál es la calidad y profundidad de esos vídeos, podéis descargar cualquiera de esas releases preliminares y buscar una de las famosas banderas (flags) escribiendo "# video tutoriales". Os aparecerá la nueva sección y podréis preguntarle a Chrome cualquier dua que tengáis... dentro de un orden.