Google Maps esconde 50 películas que podrás ver si descubres dónde están

No hay nada como el lanzamiento de un nuevo dispositivo, o servicio, para que las agencias de marketing se busquen la forma de llamar la atención de la manera más sorprendente imaginable. Y si hay algo que parece, aparentemente, completamente incompatible es eso de abrir Google Maps y terminar viendo una película de principio a fin. Pero así ha ocurrido en Reino Unido, donde Google ha decidido repasar la historia de la filmografía británica a lo largo de las últimas décadas dentro de su app de mapas.

Se trata de una colaboración entre los de Mountain View y la BFI (British Film Institute) a cuenta del lanzamiento de los nuevos teléfonos Pixel de la compañía, que llegan con conectividad 5G a Reino Unido. Así que enganchando con ese anzuelo, ¿qué mejor manera de probar la velocidad de la conexión de nuestro móvil que reproduciendo en streaming una película al tope máximo de su calidad?

Busca, encuentra y... ¡ponte a verlas!

Será a finales de este mismo mes cuando Google Maps nos proponga un divertido juego que, en un principio, solo estará disponible en territorio británico y que nos permitirá encontrar hasta 50 películas que están escondidas a lo largo y ancho del mapa de todo el país y que se corresponden con las mejores producciones que han visto los tiempos a lo largo de la historia, por lo que encontramos algunos títulos más que interesantes.

50 películas escondidas en Google Maps. Google

El juego consiste en encontrar esas películas para poderlas ver completamente gratis, sin necesidad de pasar por caja y pagar por ellas. La forma de hacerlo es adivinando las posibles ubicaciones a partir de las (¿enigmáticas?) indicaciones que Google irá publicando en sus canales oficiales y que darán pistas de por dónde podemos ponernos a buscar. Cosa que nos puede tener muchas horas entretenidos (esperemos que aprovechen para hacerlo los fines de semana).

El listado de películas que estarán disponibles alcanza el medio centenar y aparecen nombres tan ilustres como los de "Skyfall", con Daniel Craig en el papel de 007, "Hijo de los hombres", "El Paciente inglés", "28 días después", "Wallace & Gromit", "Una habitación con vistas", "Pride", etc. Aunque esta iniciativa parece que se limitará al territorio de Gran Bretaña, no descartéis que termine llegando a otros países. Es cierto que en España el lanzamiento de los nuevos Pixel no están confirmado todavía pero, sin duda, es muy posible que en las próximas semanas las redes sociales se llenen de mensajes alertando de dónde es posible ver todas estas películas. Así que si vais a viajar a las islas, apuntad esta iniciativa si queréis ver películas for free con Google Maps.