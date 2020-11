Street View convertirá tu coche en un "street car" de Google, ¿cómo?

Durante algún tiempo se convirtieron en una especie de atracción de feria, cuando era una novedad eso de que un coche con una cámara de 360º (o varias para conseguir el mismo efecto) se paseara por las calles de toda España para crear un completo mapa de calles, carreteras, pueblos, ciudades y aldeas. Eran los llamados street cars, unos vehículos puestos ahí por Google para digitalizar prácticamente todo el mundo y que sea posible ese logro de llevar en la palma de la mano una herramienta capaz de mostrarnos cómo se ve cualquier punto del planeta al que queramos viajar (virtualmente).

En esa fase inicial, Google impulsó la proliferación de estos coches para conseguir todo un mapa lleno de información detallada pero, seguramente, los de Mountain View han caído en la cuenta de que ese trabajo no concluye con un primer repaso a la geografía mundial, por lo que se necesitan batidas de forma constante para dejar evidencia de los cambios que sufren, no solo las carreteras, sino también esas ciudades que podemos buscar a través de la app de Street View.

¿Qué se le ha ocurrido a Google?

El caso es que Google ha debido pensar que, aunque está tarea de seguir digitalizando el mundo con sus street cars está muy bien, ¿por qué no recurrir al siempre gratuito sistema de invitar a los que utilizan su plataforma para que lo hagan ellos? Y dicho y hecho. Un usuario acaba de reportar que en su aplicación de Street View aparece disponible la posibilidad de grabar su propios recorridos en coche para subirlos a la plataforma gracias a una nueva función llamada "Driving mode". Tal y como podéis ver en el vídeo que tenéis justo debajo.

Según es posible comprobar, el usuario puede colocar el smartphone en la parte frontal del coche y comenzar la grabación para que la app sincronice eso que estamos capturando con el trayecto que realizamos. Es de suponer que más tarde ese metraje será analizado por la propia Google para ver hasta qué punto le interesa y, si es así, añadirlo como una actualización más dentro de las apps de Android, iOS o web de Street View.

Ahora bien, os asaltará una duda: ¿de verdad le sirven a Google grabaciones de vídeo que no son 360º o es necesario tener una cámara de estas características? Los que han tenido acceso a la nueva función afirman que no requiere que contemos con uno de estos dispositivos, por lo que han comenzado a proliferar teorías sobre el desarrollo de alguna tecnología que permitiría a los de Mountain View transformar esa visión 2D en otra de 360º. De momento, no parece estar disponible para todos los usuarios, por lo que toca seguir esperando.