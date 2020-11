El Brent prolonga el rally y recupera los 45 dólares

El mercado ha empezado a poner en precio la vuelta a la normalidad y una recuperación rápida de las economías. El anuncio efectuado por Pfizer ha sido el catalizador que necesitaban los activos de riesgo para dejar a un lado la tendencia bajista que imperaba desde el estallido de la pandemia. Con las esperanzas puestas en la vacuna, los inversores no aprovechado la ocasión para acelerar la rotación de carteras. En este movimiento el petróleo no ha quedado al marge. Después de que la puesta en marcha de nuevas restricciones y la vuelta a los confinamientos en las principales economías europeas provocara un deplome del oro negro por debajo de los 38 dólares, en este inicio de semana los inversores han redoblado su apuesta por el crudo. Han bastado tres días para que el Brent se revalorice un 14% y recupere los 45 dólares por barril, niveles que no veía desde comienzos de septiembre.

Con la mirada puesta en la vacuna los inversores empiezan a mejorar sus perspectivas para el mercado del crudo, pero todavía quedan muchas incógnitas. "En el corto plazo la demanda aún se ve débil. La segunda mitad de 2021 es cuando esperamis ver que la recuperación de la demanda comience a afianzarse", señala a Bloomberg Karim Fawaz, director del servicio de asesoramiento energético de la consultora IHS Markit.

Este optimismo es compartido por otras firmas. El departamento de análisis de Goldman Sachs considera probable que el mercado sea testigo de precios más altos el próximo verano a media que mejoran las perspectivas de demanda. Desde JP Morgan esperan que la demanda mundial de crudo supere los niveles previos a la pandemia en próximo año.

De confirmarse estas hipótesis, la OPEP y sus aliados, que no tardaron en reaccionar a las caídas con recortes de la producción se verían obligados a ajustar sus medidas. Está previsto que en la reunión que mantendrán a mediados de mes confirmen sus previsiones de aumentar la oferta en 2021 en línea con lo que tenían previsto. En la actualidad los recortes de bombeo se sitúan en los 7,7 millones de barriles diarios.

Aunque el optimismo se ha instalado en el mercado, los expertos reconocen que todavía quedan muchos obstáculos por superar. Con algunos países de Europa volviendo a las restricciones, la demanda ha vuelto a contraerse. A esto se une que los datos de tráfico áreo que se han conocido en las últimas semnas sugieren que el repunte experimentado en la temporada estival parece haberse estancado. Si bien es cierto que la vacuna ha reavivado las esperanzas, de momento son solo meras especulaciones. Para que empiece a suministrarse a la población es necesario primero que las autoridades la aprueben. Después quedaría pendiente su fabricación. Es decir, la esperada inmunidad, la llave para la vuelta a la normalidad, todavía está lejos en el tiempo. "Creemos que todo esto llevará su tiempo y se desarrollará con más fuerza en la segunda mitad de 2021", advierten los expertos.

En medio de este escanario las firmas de análisis han aprovechado para actualizar sus estimaciones de crudo. UBS y Goldman Sachs son algunas de ellas y fijan como precio objetivo para el oro negro los 60 y 65 dólares respectivamente para finales de 2021.