Google Fotos tendrá funciones de pago exclusivas para usuarios de Google One

Desde el pasado mes de marzo ya quedó claro, a través de evidencias en las versiones beta, que los de Mountain View tenían un plan para seducir a los usuarios que utilizan el almacenamiento gratuito para que dieran el salto a alguna de las suscripciones que tienen dentro de Google One. El programa que nos permite almacenar en la nube nuestras fotos, y vídeos a la calidad original con la que los capturamos, sin perder nada por el camino.

Además, si os dais cuenta, encaja perfectamente con la típica estrategia de una empresa que lanza una nueva aplicación, o servicio, que la ofrece durante un primer periodo de forma gratuita para, a continuación, ir cerrando pequeñas parcelas por las que nos cobra. Y el editor de Google Fotos era, hasta ahora, un lugar que podíamos usar sin limitaciones por lo que se ha convertido en el primer objetivo de este nuevo movimiento de la compañía.

Habrá funciones de pago en el editor

Las buena noticia, de momento, es que estas funciones no se van a implementar hoy mismo, ni mañana, pero ya aparecen claramente referenciadas dentro del código de la aplicación, por lo que es cuestión de que Google active el botón de introducir los cambios para que se implementen. Concretamente, estamos hablando de herramientas de edición de fotos y vídeos que pasan a ser consideradas como premium, por lo que tendremos que disponer de una suscripción a Google One para disfrutar de ellas.

Google Fotos en dispositivos. Google

Aunque esas cadenas de texto halladas en las versiones de la APK de Google Fotos (v5.18) son más que evidentes ("<string name = "photos_photoeditor_fragments_editor3_g1_callout_g1_member"> Como miembro de Google One, obtienes acceso a funciones de edición adicionales </string>"), no hay hasta el momento ni rastro de cuáles son esas funciones a las que hacen referencia, si se trata de algunas de las que ya tenemos disponibles que las van a limitar, o si serán otras diferentes que están por desarrollar.

La llegada de nuevas herramientas de edición, o filtros especiales, son solo el comienzo de una nueva pata que podría ofrecer Google a todos los usuarios con el objetivo de engordar los ingresos de una aplicación que, a día de hoy, es prácticamente gratuita salvo por la posibilidad de imprimir nuestros recuerdos en álbumes de papel. Con este cambio, Google Fotos daría un salto importante a la hora de seducir a potenciales usuarios que, hasta hoy, no han visto necesario tener una suscripción a Google One.