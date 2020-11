Biden prepara una rápida transición para declararse presidente electo

El recuento electoral en Estados Unidos parece haber dado ya un claro vencerdor: el demócrata Joe Biden, tras adelantar a Trump en Pensilvania y liderar los resultados en otros tres (Arizona, Georgia, Nevada) de los cinco Estados que aún no han finalizado el recuento (solo Carolina del Norte da la victoria al republicano).

Teniendo en cuenta lo ajustado que va el conteo, las grandes cadenas de televisión estadounidenses no tienen previsto anunciar la victoria hasta que el escrutinio en Pensilvania sea del 99,5%. En cualquier caso, una vez que estas anuncie la victoria, Biden pronunciará su discurso en el escenario que lleva días preparado en Delaware.

Si esto se produce por la mañana, sus asesores planean un movimiento rápido para asegurar la transición y evitar cualquier tipo de impedimento legal, teniendo en cuenta los mensajes de los republicanos y el propio Donald Trump, que no paran de sembrar dudas sobre la legitimidad de las elecciones. El objetivo de Biden es, por tanto, convertirse inmediatamente en presidente electo, explican fuentes cercanas al demócrata.

Sus asesores llevan meses preparando esta transición -como todos los equipos de los candidatos a la presidencia-, pero, en este caso, consideran que la urgencia es aún mayor por las amenazas de Trump.

La tensión es tal que se ha declarado un nuevo "espacio aéreo de defensa nacional" sobre la casa de Biden en esta ciudad y a más de 1,5 kilómetros a la redonda. El espacio aéreo del Chase Center, donde se encuentra el escenario en el que el demócrata pronunciará su discurso, también está restringido. La medida fue anunciada por la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) el miércoles y se prolongará durante una semana.

Además del discurso, Biden tendrá que realizar algunas llamadas, aunque parece que Trump no está en su lista inmediata. La más importante será al líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, con el que ha trabajado anteriormente, y que le servirá para calmar las tensiones con los republicanos. McConnell tendrá un papel fundamental en el elección de los miembros del gabinete de Biden si su partido mantiene la mayoría en el Senado, como se espera que ocurra.

A pesar de que los demócratas quieren evitar cualquier tipo de problema legal y acelerar los trámites, no harán lo mismo los republicanos: Trump ya ha anunciado que no aceptará la victoria de Biden. Su equipo de campaña ha emitido un comunicado este viernes en el que afirman que lucharán hasta el final por estas elecciones y subrayan que cualquier proyección que dé una victoria a Biden es "falsa", puesto que la carrera está "aún lejos de haber terminado".

"Estas elecciones no han acabado. Las falsas proyecciones que dan a Biden como ganador están basadas en los resultados de cuatro estados que están lejos aún de haber terminado", explican. Y es que los republicanos han solicitado un recuento de las papeletas de Georgia, donde están seguros de que se encontrarán votos anotados de forma incorrecta y que harán que Trump se proclame ganador. También aseguran que ha habido muchas "irregularidades" en Pensilvania, como el hecho de que los funcionarios electorales hauam impedido a los observadores republicanos tener acceso a las zonas principales donde se cuentan los votos. Asimismo, afirman que en Nevada hay miles de votos por correo no válidos y en Arizona, Trump está ganando a pesar de "la irresponsable y erronea" proclamación a favor de Biden realizada por Fox News y Associated Press.

El equipo de Biden ha respondido rápidamente a los republicanos, asegurando que serán los ciudadanos quienes "decidan estas elecciones". "El Gobierno de EE UU es perfectamente capaz de escoltar a los intrusos fuera de la Casa Blanca", han subrayado.

Pese a estos comunicados, el asesor económico de Trump, Larry Kudlow, considera que "habrá un traspaso de poderes pacífico". "Este es un gran país, s la democracia más grande del mundo, y nos regimos por el estado de derecho y también lo hará este presidente", ha afirmado durante una intervención en la CNBC.