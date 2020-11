Apple One: precios, disponibilidad y cómo activarlo desde tu iPhone

Apple One es la suscripción de suscripciones de Apple que viene a aglutinar en un solo lugar los servicios que hasta ahora comercializaba por separado. Una especie de todo en uno donde los usuarios pueden disfrutar de música, series de televisión y películas, almacenamiento en la nube de iCloud y más de 100 juegos que forman parte de eso que han dado en llamar como Apple Arcade.

Ahora bien, aunque los de Cupertino ya habían anunciado que estaría disponible a partir de otoño (por 14,95 y 19,95 euros para las suscripciones individual y familiar, respectivamente), no fue hasta el pasado viernes, 30 de octubre, que comenzó a llegar a los principales países del mundo en los que está presente a través de un lanzamiento muy discreto que, a esta hora, no está disponible para todos los usuarios de nuestro país.

¿Cómo activamos Apple One?

Para activar este nuevo servicio lo que tenemos que hacer es dirigirnos hasta la sección de "Suscripciones" de la App Store. Y podremos hacerlo de dos formas, bien a través de los "Ajustes" y pulsar a continuación en la foto de nuestra ID de Apple, arriba del todo, o a través de la propia aplicación oficial de la tienda de los de Cupertino, tal y como os explicamos en la sucesión de capturas que tenéis justo aquí debajo.

Cómo activar Apple One en un iPhone.

Ahora bien, ¿qué ocurre en el caso de que ese Apple One no os aparezca? Es en este punto donde el lanzamiento de esta nueva suscripción se convierte en un misterio porque no parece existir un patrón lógico de por qué a unos usuarios sí les muestra este aviso y a otros no. Es importante, lo primero, tener el iPhone (o el iPad) actualizado a la versión 14.1 de iOS y, después, ver qué servicios ya tenemos contratados con los de Cupertino.

En un rápido trabajo de campo, hemos consultado a varios usuarios de iPhone para comprobar si la App Store les ofrecía la posibilidad de activar Apple One o no y, la única regla que podemos obtener, es que si estás disfrutando de un año gratis en Apple TV+ (por la compra de un iPhone, iPad, Apple TV o Mac) que terminará en febrero de 2021, y además disponéis de almacenamiento de pago en iCloud, esta tarifa no aparecerá. Sin embargo, si no tienes almacenamiento en la nube contratado mes a mes, ni Apple TV+, ni Música ni juegos Arcade, entonces sí que serás susceptible de ser tentado por esa llamada para suscribirte a este Apple One.