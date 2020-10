Una amplia mayoría parlamentaria respalda las recomendaciones del Pacto de Toledo

"Cuando mis compañeros me pregunten: ¿niña, has arreglado lo de nuestras pensiones?, podré decirles que sí, que hemos marcado las líneas de las próximas reformas que garanticen un sistema de pensiones dignas". Así ha resumido hoy, la portavoz socialista en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, Merçe Perea, el contenido del texto acordado en este foro para reformar las pensiones, que ha recibido hoy un amplio respaldo de la mayoría de los grupos.

Este documento, con una veintena de recomendaciones que servirán de base para que el Gobierno y los agentes sociales negocien la próxima reforma de la Seguridad Social, ha sido hoy aprobado con 30 votos a favor, la abstención de ERC y EH-Bildu y 5 votos en contra de Vox.

De esta manera, los principales partidos del Gobierno y la oposición han apoyado prácticamente sin fisuras las recomendaciones acordadas, destacando prácticamente todos los portavoces el "consenso", "la unidad" y la utilidad de lo acordado para garantizar el futuro del sistema de pensiones. Entre las cuestiones que más han resaltado en el debate de hoy para contribuir a esta garantía están la separación de fuentes de financiación, trasladando los gastos impropios del sistema al Estado o los incentivos a prolongar la vida laboral.

Tras el trámite de hoy, los grupos podrán presentar hasta el próximo 4 de noviembre los votos particulares que deseen incorporar al texto final y, en principio, el documento será sometido nuevamente a debate y votación en el pleno del Congreso de los Diputados la segunda semana de noviembre, según ha dicho la presidenta de la comisión, la socialista Magdalena Valerio.

Aunque algunos grupos, como Ciudadanos, sí han anunciado que presentarán un voto particular relacionado con la recomendación 16 sobre el fomento del sistema complementario de pensiones, al entender que el Pacto de Toledo debería haber sido "más ambicioso" en el desarrollo del segundo pilar (planes de empleo colectivos en las empresas) estableciendo que los trabajadores se adscribieran de oficio a uno de estos planes, con la posibilidad de descolgarse de ellos.

En este mismo sentido, el portavoz del PP, Tomás Cabezón, que ha anunciado el voto a favor de su grupo ya adelantado ayer por el presidente del partido, Pablo Casado, y que no ha anunciado ningún voto particular, también ha considerado que hasta que no se desarrolle legalmente el segundo pilar del sistema complementario, no deberían reducirse las deducciones fiscales que se aplican a los planes individuales que forman el primer pilar, en clara referencia a los planes de recorte del Gobierno para estas deducciones en los Presupuestos de 2021.

Así, el único partido que se ha descolgado por completo de este acuerdo ha sido Vox, que ha argumentado su voto negativo por considerar que "las recomendaciones son un engaño a los españoles sobre la sostenibilidad del sistema y cualquier partido responsable está obligado a votar no. Y Vox votará no, porque es un partido responsable", ha dicho su portavoz en esta comisión, Pablo Sáez. A lo que su portavoz adjunto, Iván Espinosa de los Monteros, ha añadido que su voto en contra obedece a que: "sabemos de matemáticas y lo acordado en el Pacto de Toledo es un encaño y no podemos engañar a nadie". La única duda, ha concluido, "es si el resto de partidos quieren engañar a los ciudadanos o simplemente no saben matemáticas".