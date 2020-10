Ricardo Labarga: “La nueva ley del teletrabajo ayudará a llevar la marca Dell a los hogares”

El mercado de PC tuvo entre julio y septiembre su mejor trimestre en más de una década, impulsado por el teletrabajo como consecuencia de la pandemia. Según IDC, los envíos de ordenadores subieron un 14,6% y Dell Tecnhologies se mantuvo tercera en el ranking mundial, con un 15,1% de cuota. Solo Lenovo y HP, con un 24,3% y un 23,6%, la superaron, según Canalys, pero del top 5 es el proveedor de PC con mejor rendimiento en bolsa. En lo que va de año, sus acciones han subido un 33,27%, frente a las caídas del 6,7% y del 3,8% de HP y Lenovo.

Ricardo Labarga, director general de Dell Technologies en España, habla con CincoDías sobre el impacto que el Covid-19 ha tenido en este mercado, qué oportunidades ve a futuro y cómo se está preparando la compañía para afrontar la situación actual. Asegura que la pandemia ha tenido un efecto de aceleración y desaceleración contradictorio: “Ha impulsado la venta de portátiles y de servidores y equipos de almacenamiento que conforman la infraestructura que dan soporte al trabajo en remoto, pero también muchos clientes han retrasado por culpa de esta crisis proyectos más tradicionales de renovación de equipos”.

Labarga explica que el efecto de la pandemia está siendo “neutro” para el negocio de Dell y que su cifra de negocio “es estable”, tanto a nivel global como en la filial española, de la que no desvela números. “Y eso pese a que España es uno de los países más castigados por la crisis, por el impacto en el sector turístico donde Dell tiene algunos muy buenos clientes, pero que han reducido sus inversiones por el deterioro de su actividad”.

El directivo está convencido de que el teletrabajo ha venido para quedarse, pero advierte que la nueva ley del teletrabajo, según la cual las empresas deben asumir el coste de los equipos de sus empleados para trabajar desde casa, puede tener también un efecto positivo y otro negativo. “Muchas empresas están acelerando la vuelta a sus oficinas, pese al riesgo para la salud, al ver que el coste en el que tienen que incurrir es muy alto, pues al coste de dotar a sus empleados de una infraestructura tecnológica deben sumar el de los contratos de alquiler a largo plazo que tienen que seguir pagando”.

No creo que vayamos a volver al mercado de consumo a través de la distribución a corto plazo, pero es posible que Michael Dell lo debata internamente

Por el lado positivo, Labarga ve una gran oportunidad para Dell. En su opinión, muchas empresas verán el teletrabajo como una oportunidad para alinear sus necesidades de espacio físico en edificios con la nueva normalidad y se va a seguir impulsando la demanda de equipos no de consumo sino profesionales, “donde Dell es realmente fuerte”.

El ejecutivo cree que las oportunidades para su empresa se van a dar en tres áreas en el corto plazo: en venta de portátiles, soluciones de infraestructura y virtualización del puesto de trabajo para soportar la nueva forma de trabajar y soluciones de seguridad, “porque los riesgos de seguridad son críticos con el teletrabajo, pues los virus y los ciberataques entran básicamente por los dispositivos”.

Labarga sostiene que la ciberseguridad ya no es un problema del CIO (director de tecnología) sino del CEO, “que está viendo cómo un ciberataque puede llevar su negocio a la quiebra si secuestran sus datos y tiene que pagar un rescate alto”. En este punto, el director de Dell España destaca el software Cyber Recovery lanzado por su empresa, que permite la recuperación de los datos después de un ciberataque. “La solución incluye herramientas para garantizar que las copias de seguridad de los datos críticos se aíslen y permanezcan disponibles, de modo que los procesos de negocios puedan reanudarse lo antes posible”, dice.

Otra prioridad en la agenda de los CIO es el consumo de tecnología bajo un modelo as a services. “Quieren tener el mismo nivel de flexibilidad que han logrado con el trabajo en remoto en el consumo de información y pagar por uso, según las necesidades que tengan en cada momento, y todo esto está muy ligado al cloud”, apunta el directivo, que destaca otro lanzamiento reciente de Dell, su solución de almacenamiento de gama media PowerStore, “que permite a nuestros clientes pagar por uso y hacer crecer esa plataforma durante todos los años de vida del producto sin tener que cambiarlo; todo con un precio pactado de partida”.

Labarga habla también de cómo les influye el movimiento hacia la nube con el que las empresas comprarán menos hardware. “Claramente, el movimiento a la nube no tiene vuelta atrás, porque aporta flexibilidad, velocidad y eficiencia, y ahí lo que preconizamos es el multicloud, el uso de la nube privada y distintas cloud públicas, para poder utilizar lo mejor de ambos mundos. Y ahí estamos muy bien posicionados porque VMWare, una empresa perteneciente a Dell, ha desarrollado todo tipo de enganches (interfaces) con las nubes públicas, lo que permite a las empresas hablar el mismo idioma con todas las nubes y no necesitar formar a sus empleados en todas ellas, lo que les hace ser más productivas”.

Las empresas valoran nuestra capacidad de llevar los equipos directamente desde nuestra fábrica hasta la casa del empleado

Si algo resalta Labarga de Dell es que “es una empresa end to end”, pues como dijo Michel Dell [CEO mundial] “somos la única compañía que puede hacer una pregunta a un CEO o un CIO sin riesgo a que cuando le dé una respuesta no tengamos una solución. Tenemos ordenadores, tabletas, soluciones de almacenamiento, de virtualización, de seguridad”.

Dell lanzó en mayo lo que aseguró era el primer portátil 5G del mundo. Aunque el directivo reconoce que aún no se puede sacar partido a estos equipos porque falta que se lleve a cabo el despliegue de las redes 5G en la mayor parte de los países, sí defiende lo importante que es tener ordenadores 5G ya listos para que las empresas puedan ir viendo sus ventajas. “El 5G va a facilitar la explosión digital en muchas compañías y aunque la oportunidad de negocio la vemos más a medio plazo es clave estar preparados”.

El directivo no cree que Dell vaya a volver al mercado de consumo, de donde salió hace años, salvo en EE UU y China, y donde solo están a través de la venta online. “Es posible que Michael Dell lo debata a nivel interno en algún momento, pero no creo que vaya a ocurrir al menos en el corto plazo”. Labarga reconoce que no estar ahí les hace ser una marca menos conocida para el público en general, “pero mantenemos en el mundo empresarial el liderazgo apostando por conceptos como la calidad y la seguridad, algo que hemos logrado trasladar a la pyme”.

A final de año saldrán concursos para 500.000 ordenadores en un plan de Red.es y las comunidades autónomas para educación

Labarga cree que ahora tienen una carta que jugar para ser una marca más popular. “La ley de teletrabajo puede ser un acicate para ello, pues si las empresas compran los portátiles de sus empleados ayudará a vender más ordenadores profesionales y menos de consumo. Y una de las cosas que valoran las compañías con las que tenemos acuerdos marco firmados es nuestra capacidad de llevar los equipos desde nuestra fábrica en Holanda hasta la casa del empleado, sin pasar por ningún puesto intermedio”.

El directivo asegura que ya han cerrado cuatro contratos a raíz de la nueva ley con algunas empresas del Ibex 35. También se ha adjudicado un contrato con la Junta de Andalucía para suministrar más 23.700 ordenadores para colegios. Dell confía en que va a haber un impulso importante en la demanda en educación, gracias a los planes de Red.es de ayudar a las comunidades autónomas en la compra de medio millón de ordenadores. “Esperamos que salgan los concursos en el último trimestre de este año”.