Dancausa (Bankinter): "la sociedad está teniendo un comportamiento ejemplar" frente al Covid

La consejera delegada de Bankinter, Dolores Dancausa, ha sido muy clara, como casi siempre. Al ser preguntada sobre la gestión que está realizando el Gobierno y comunidades autónomas sobre la pandemia ha asegurado: "Yo no soy nadie para decir como hay que hacer las cosas y mi opinión no es relevante, pero creo que tampoco es necesario que diga nada. Los datos sobre la gestión de la pandemia están ahí".

Dancausa ha defendido a la población española frente a los políticos y otras voces que argumentan que los rebrotes de la pandemia se debe a la irresponsabilidad de los españoles. "La sociedad está teniendo una actitud ejemplar, por supuesto siempre hay excepciones, pero es que somos 48 millones de habitantes, y los políticos están sin embargo fomentando una división que no corresponde con los tiempos que corren y lo que se necesita. Los políticos deberían dar ejemplo y ser capaces de estar unidos ante esta situación", ha recalcado.

La banquera, que hoy ha dado la sensación de que se despedía aunque más tarde ha comentado que ella estará hasta que el consejo decida lo contrario, ha declarado que Bankinter no se encuentra presionado para fusionarse o llevar acabo ajustes. “Somos un banco mediano y queremos seguir igual. Hay cierta insistencia por parte de los reguladores para la consolidación pero en Bankinter no nos sentimos afectados. Tenemos capacidad para seguir creciendo de manera rentable porque no tenemos problemas de rentabilidad y una ratio de capital holgada”.

También ha insistido en que Bankinter mantiene los planes de sacar a Bolsa Línea Directa antes de la junta de accionistas del banco, que se celebrará en julio. Aunque ha recordado que la decisión la tienen los supervisores.