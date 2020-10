¿Sabes cuánto te costará reparar la pantalla de tu nuevo iPhone 12?

Muchas veces el lanzamiento de una nueva generación de iPhone no es más que el comienzo de una sucesión de noticias que nos dejan a todos con los pelos de punta. Y más en este año de pandemia, coronavirus y llegada de los nuevos terminales con un retraso que les hará aterrizar en las tiendas apenas una semana antes de Halloween.

El caso es que los fans de los iPhone de Apple no ganan para sustos y, al (ligero) encarecimiento anual de los dispositivos, en este 2020 tenemos que sumarle la eliminación del cargador de corriente (que no el cable) y los Earpods. Eso sí, es todo un detalle que los californianos hayan congelado el coste de los precios de reparación de las pantallas de los nuevos smartphones cuando no puedan acogerse a la garantía del fabricante.

Precios para los iPhone 12

Así que los de Cupertino, aprovechando la apertura de las reservas el pasado viernes de los iPhone 12 y 12 Pro, ha publicado los precios que tendrá fuera de garantía uno de los componentes que más tienden a romperse, aunque este año nos hayan garantizado que gracias a su Ceramic Shield, tendremos cuatro veces menos posibilidades de recoger el móvil del suelo hecho añicos por culpa de una caída imprevista.

Precios de reparación de pantallas fuera de garantía. Apple

Y, como poséis ver justo encima, los de Tim Cook se siguen si andar por las ramas ya que reparar esas pantallas nos va a costar un tercio (de media) del precio del terminal: 311,10 euros para cualquiera de los dos modelos. Este coste, que es elevado, es exactamente el mismo que el que tienen actualmente los modelos de 2019, 2018 y 2017. Reparar la pantalla de un iPhone 11 Pro, un iPhone XS o un iPhone X cuesta exactamente lo mismo que en el caso que los iPhone 12 y 12 Pro, esto es, 311, 10 euros. Solo en el caso de si tienes un iPhone 11 o un iPhone XR sentirás el alivio de tener que soltar solo 221,10.

La diferencia de precios en esos modelos respecto de los de este año es que ya no hay pantallas de primera (OLED) y de segunda (LCD), por lo que el precio de reparación no se diferencia. ¡Ah!, y si queréis saber cuánto os costará cambiar el panel del tope de gama, el iPhone 12 Pro Max, solo hay que mirar a sus equivalentes de 2018 y 2019: 361,10. Ahora bien, ¿Apple tendrá la tentación de hacer tabla rasa con las pantallas de los iPhone 12 Mini y las pondrá al mismo precio de sus hermanos mayores? El día 3 lo sabremos.