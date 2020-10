¿Vas a vender tu iPhone para reservar un iPhone 12? Esto es lo que puedes sacar por él

Las keynote de presentación de Apple de los nuevos iPhone marcan cada año el momento en el que empiezan a llegar al mercado de segunda mano todos los smartphones de aquellos usuarios que quieren comprarse el nuevo sin pagar su coste completo. Venden el que tienen de otras generaciones y después completan aportando 200, 300 o más euros. Y como ya tienes los nuevos iPhone 12 y 12 Pro disponibles para reservar, toca sacar el máximo por el tuyo.

Antes de nada decir que de hacer esta operación de venta de tu smartphone antes de la presentación de los iPhone 12, te hubiera permitido sacar algo más por el viejo. Algunos estudios fijan ese margen alrededor del 11%, lo que no es poco cuando hablamos de valoraciones en algunos modelos que llegan a situarse en los 700, 800 ó 900 euros. Así que vamos a ver con qué podemos contar para echar cuentas antes de reservar nuestro nuevo smartphone de Apple.

A cómo se venden los modelos anteriores?

Antes de ponernos a vender en alguna plataforma de segunda mano es bueno conocer qué podemos pedir por él. Una cantidad que sea realista y no lo que pensamos que vale nuestro móvil, máxime si tenemos en cuenta lo que nos costó en su día. El caso es que si buscamos modelos del año pasado, los iPhone 11 sitúan su precio alrededor de los 600 euros para los modelos estándar de 64GB. A partir de ahí, el aumento a 128 ó 256 dependerá del estado en el que se encuentre, los accesorios que adjuntemos y, muy importante, la presencia o no del embalaje: un teléfono sin su caja original hace que su valor se desplome severamente, entre los 75 y 125 euros de media. Si no más.

ATHIT PERAWONGMETHA REUTERS

Si tenéis un iPhone 11 Pro, los precios aumentan hasta los 750-800 euros de media para los modelos de 128GB mientras que el 11 Pro Max puede encontrarse, en su configuración más básica de 64GB, por alrededor de los 850-900 euros. A partir de ahí, cada giga que añadamos nos permitirá pedir algo más, pero sin volvernos locos porque entramos en rangos de precios donde al comprador le podría interesar hacerse con uno de los nuevos iPhone 12 que se ponen a la venta la semana que viene.

Si miramos más atrás, en los iPhone XS de 2018, por ejemplo, comprobamos cómo el precio se reduce significativamente, hasta la horquilla de los 450-500 euros para el modelo de 64GB, y los cerca de 600 para el modelo XS Max. Si nos vamos a 2017 y a los iPhone X de aquel año, el precio ya se recorta, para el dispositivo de 64GB, hasta el rango de los 340-350 euros mientras que el modelo de 256 puede encontrarse por cerca de los 500 (aunque hemos visto alguno que tira el precio por no ofrecer factura). Si cuentas con un iPhone 8, del mismo año, entonces esa cantidad se reduce a los 275-300 euros para el modelo de 64GB, o los 370-400 del iPhone 8 Plus, también de 64GB.