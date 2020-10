Tu iPhone 12 será más caro: acuérdate de sumar estos dos accesorios al pedido

Los iPhone 12 ya son oficiales y, por lo tanto, hoy es el primer día de las informaciones que comenzarán a filtrarse alrededor de los nuevos smartphones de Apple para 2021. Es la rueda de la actualidad, máxime, cuando en esta ocasión una gran cantidad de informaciones que se han filtrado en los últimos meses han dado en el clavo de lo que confirmaron ayer mismo los de Cupertino.

Contenido de la caja de los nuevos iPhone 12. Apple Store

El caso es que en la tarde del martes 13 de octubre, quedó claro que los nuevos iPhone llegarán al mercado completamente recortados, no en potencia de hardware y nuevas prestaciones, pero sí en accesorios ya que los norteamericanos, en virtud de su compromiso con el medio ambiente (ejem), han decidido eliminar tanto el cargador como como los auriculares de cable que traían desde el primer iPhone de 2007. ¿Y a quién le va a tocar comprarlos?

¿Qué podemos hacer?

Lo primero que hay que decir es que Apple apenas ayuda, con esta decisión, a los usuarios que vienen de generaciones anteriores de sus smartphones, que podrán utilizar el viejo adaptador de corriente que compraron con sus iPhone anteriores: no dispondrán de carga rápida (salvo que compraras un iPhone 11 Pro o Pro Max del año pasado) y el cable Lightning solo será compatible con enchufes de la norma USB-A (la que tienen casi todos los PC).

Adaptador de corriente de carga rápida para iPhone.

Hay que decir que el cable que adjuntan los de Cupertino es un Lightning-USB-C lo que limita su uso enormemente a PC con este tipo de puertos (esencialmente Mac) o cargadores que podáis tener de otros dispositivos que utilicen la misma norma. Si no es vuestro caso, tendréis que pasar por caja. Y el único accesorio que os servirá para este cable del iPhone 12 es el que tenéis justo encima. El que podemos definir como estándar a partir de ahora y que dispone de un puerto USB-C. Tiene la ventaja de que cuenta con carga rápida de 20W, lo que será una novedad para vuestro teléfono, a pesar de que todos son compatibles con esta norma desde hace años. Y adquirirlo os costará 30 euros, concretamente 29, tal y como podéis comprobar justo encima.

Auriculares de cable para los iPhone con puerto Lightning.

Además de ese cargador, los Earpods son siempre un buen recurso aun en aquellos casos en los que el usuario disponga de unos Airpods: no fallan nunca, no necesitan cargarse y nos pueden sacar de un apuro cuando no tenemos otra forma de mantener una conversación a la vez que estamos andando por la calle o queremos tener las manos libres para hacer lo que sea. En este caso, el coste se queda en 19 euros.

En total, recuerda sumar al carrito de la compra, a partir del próximo viernes, estos dos accesorios, que suman la nada despreciable cantidad de 49 euros más sobre el precio del dispositivo que, dependiendo del modelo, ya aumenta su coste respecto de generaciones anteriores por culpa del 5G. Apple, como siempre, acaba saliéndose con la suya.