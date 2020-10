Joaquín Oliete (Eactivos): “Con el rebrote, los concursos de acreedores se dispararán un 45% en 2021”

Licenciado en Marketing por la Universidad Internacional de Valencia, Joaquín Oliete cuenta con amplia experiencia en dirección y liderazgo de empresas. Oliete comenta con CincoDias la evolución de los concursos empresariales, desde su experiencia de más de diez años tras fundar la primera plataforma de gestión de liquidaciones empresariales.

P.¿Cómo nace Eactivos.com?

R. Me dedico a desarrollo tecnológico desde hace 30 años. Fui consejero delegado de Bussitel, compañía que ofrecía información a bordo de autobuses de la EMT. La empresa se fue a concurso de acreedores en 2006 y a liquidación. Sus activos se vendieron a precio de derribo. Vi estupefacto cómo el software de gestión de desarrollo informático de los activos, que en balance estaba a 1,5 millones, se vendió por 14.000 euros. Empecé a analizar cómo se hacían las liquidaciones, de forma presencial en los juzgados vía subasta, con los llamados subasteros, que no dejaban entrar a nadie.

Para paliar esta situación fundamos Activos Concursales en 2009, entidad especializada en liquidaciones, y, poco después, desarrollamos una plataforma online, Eactivos.com, ya que incluimos otras gestiones además de la liquidación. Democratizamos, así, las subastas con la máxima concurrencia de postores, demostramos que, de manera online todo el mundo puede acceder y ofertar. También damos asistencia telefónica, que no se consigue si la subasta se hace vía BOE. Contribuimos a evitar la especulación y maximizar el valor de venta.

P. De un fracaso empresarial surgió una empresa con éxito…

R. Hemos celebrado ya 13.000 subastas desde 2009. Más del 65% de sus bienes, adjudicados a consumidores finalistas. El resto, acreedores privilegiados, entre otros. Unos 300 administradores concursales nos han nombrado como entidad especializada en 700 concursos. Por poner tres ejemplos, desde Fórum Filatélico (2013) hasta la inmobiliaria Fergo Aisa (2013) o el grupo constructor Llanera (2007). Fundamentalmente de promotoras, constructoras, consultoras, empresas industriales y de servicios. El volumen de activos vendidos en liquidación supera los 800 millones de euros en los últimos cinco años. El activo lo vende el administrador y nosotros cobramos gastos por la gestión.

P. ¿Y en la actualidad?

R. En agosto, Eactivos.com ejecutó la subasta de la Casa Torre de S’Agaró que perteneció al expresidente de CEOE Gerardo Díaz Ferrán. Se cerró por 1,6 millones de euros, un 45% más de su valor de liquidación. En septiembre se adjudicaron vía subasta 17.600 acciones del Valencia CF. Hace unos días cerramos la subasta de la promotora Blauverd (PYQ Vent del Maresme), la mayoría con la AEAT, también con Sareb y Banco Sabadell. Ahora nos ha nombrado PwC en la liquidación de Polaris World. Estamos trabajando con EY, PwC, Andersen Consulting… Hemos sido nombrados entidad especializada en 76 juzgados mercantiles y defendido la idoneidad en todas la audiencias provinciales del país. Ahora mismo tenemos activas 250 subastas en Eactivos.com.

P. ¿Cómo evolucionarán los concursos de acreedores con el rebrote de la pandemia del Covid-19?

R. Si no se da más alternativa de liquidación y pago de impuestos esto va a explotar. Las empresas están aguantando gracias a los ERTE. Las pymes no van a devolver muchos créditos, generándose un efecto dominó que estallará cuando finalicen los plazos, a partir de enero de 2021. En marzo comenzarán a presentarse concursos a diestro y siniestro. En 2021 los concursos se disparán por encima del 45% por la crisis del Covid-19, en relación a 2020. Podría llegar al 100%, dependiendo de las circunstancias, pasando, en términos absolutos de 5.000 a 10.000 en un solo año. En este trimestre ya se nota una fuerte subida. Se trata de promotoras y empresas de servicios, sobre todo, restauración y turismo, hoteles y comercio.

P. ¿Cómo ve a las hoteleras?

R. Ya hay alguna multinacional con dificultades pero el problema son las pequeñas hoteleras familiares, muchas sin abrir desde marzo. Ya veremos si negocian con sus acreedores, si es que tienen capacidad. Ligado a ello también están las agencias de viajes, que son locales comerciales, y las empresas de servicios anexos.

P. ¿El Gobierno tendría que aprobar medidas adicionales?

R. El problema es el confinamiento, los rebrotes y las restricciones. Si se cierra un local y no se vende, no se paga a proveedores y empieza la rueda. Miles de pequeños empresarios no tendrán más remedio que suspender pagos e ir a concurso. Es alargar la agonía.

P.¿Algunos empresarios deberían ir ya a liquidación?

R. La Ley Concursal establece reglas. Lo primero que hace el administrador es informar al juzgado sobre el activo y pasivo. Si hay activo se intenta llegar a un acuerdo con los acreedores, que es dilatar pagos, una fase común que lleva un año. Hay muchas empresas, sin activos ya, que se van a ir a liquidación directamente en 2021.

P. ¿Está hablando de un problema administrativo también?

R. El problema lo tenemos en la saturación de los juzgados. El Gobierno aprobó en abril el Decreto Ley 16/2020 que fijaba que todas las subastas se hicieran de forma extrajudicial, para desatascarlos. Sin embargo, cinco meses después vuelve con la Ley 3/2020 de septiembre, por la que se puede hacer de forma judicial y extrajudicial. Cómo puede dar este paso atrás si ya está demostrado que se obtienen mejores resultados con la liquidación vía entidades especializadas que con la publicación vía BOE. Estamos duplicando los valores de realización de la vía BOE. Estos son, de media, del 25% (precio de venta sobre el valor del bien). Los nuestros son del 45%. Además, con el BOE iremos de nuevo a una mayor demora en las resoluciones. Agilicemos el procedimiento sin vaivenes regulatorios.

P. ¿Son necesarias, entonces, las entidades especializadas para gestionar las subastas?

R. Sí, pero hay que tener un software de gestión que garantice la realización online de activos con la suficiente transparencia y seguridad jurídica. Nosotros disponemos de la ISO 27001, estamos auditados por consultoría informática externa para el funcionamiento de la plataforma, y hemos dedicado 10 años a identificar las necesidades de los juzgados. No todas pueden decir lo mismo.