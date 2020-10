Los inversores comprometen la demanda suficiente para que Soltec salga a Bolsa

Soltec ha comprobado que en la psicina de su futura salida a Bolsa hay agua. En el primer día de su roadshow, la compañía murciana de renovables ha logrado recabar de los inversores los compromisos de inversión suficientes para que la operación pueda realizarse con éxito en el precio previsto, a entre 3,66 y 4,82 euros por acción.

Soltec, dedicada a la fabricación de placas fotovoltaicas, planea captar con la operación 150 millones de euros, ampliables a 15 millones de euros más en caso de ejecutarse la compra adicional de acciones (greenshoe, en la jerga). La valoración se situará entre los 370,5 y 440,4 millones de euros.

Aunque ha dado ya un paso importante para el éxito de la operación, la compañía mantiene su plan para continuar con las reuniones con inversores hasta el próximo 27 de octubre, cuando esperan fijar el precio definitivo. Sus planes pasan por debutar en el parqué el 29 de octubre. Santander es el banco coordinador de la operación, junto con CaixaBank. Le siguen, en un sgeundo escalón, JB Capital Markets y Berenberg. Rothschild trabaja como asesor de la firma.

Los compromisos recabados del mercado son, eso sí, no vinculantes. Es decir, que los inversores que han mostrado interés en comprar acciones de Soltec en la colocación pueden desdecirse en cualquier momento. En caso de debacle, la operación aún puede peligrar.

Ya antes de iniciar las reuniones con inversores y que la CNMV diese luz verde al folleto, Soltec ya se aseguró 30 millones de euros de la ampliación de capital, equivalentes al 23% del importe total. Santander AM se compromete a suscribir 10 millones y la gestora del banco sueco Swedbank Robur, 20 millones, siempre que se cumplan ciertas condiciones, entre ellas que el precio se sitúe en la horquilla orientantiva.

Todo ello pese a que Soltec no llega a la Bolsa en la situación financiera más óptima. Según las cuentas remitidas al regulador, cuenta con fondos propios negativos por 2,4 millones a cierre de junio por efectos coyunturales del Covid al provocar retrasos, que no cancelaciones, en la entrega de proyectos y una deuda neta de 104,6 millones de euros. "Actualmente operamos con un fondo de maniobra negativo. No podemos asegurar que el desequilibrio financiero existente a 30 de junio de 2020 no vaya a continuar ni que reportemos un fondo de maniobra positivo en el futuro, lo que podría impedirnos continuar como una sociedad operativa", avisa Soltec en el folleto. Cierto que si logra los 150 millones, reducidos a 137,9 millones tras pagar los gastos relacionados con la oferta por 12,1 millones, su futuro financiero quedará despejado.

Soltec empleará los 137,9 millones de euros para seguir creciendo, para potenciar Powertis, su línea de desarrollo de proyectos, y para captar el crecimiento esperado de la industria fotovoltaica. Dedicará entre 77,9 y 87,9 millones para potenciar su ebitda y reducir su ratio de apalancamiento a entre 1 a 1,5 veces la deuda neta frente al ebitda desde las 4,26 de 2019. Además, destinará de 60 a 50 millones de euros para financiar el actual plan de negocio de desarrollo de proyectos de Powertis. Los fondos de la oferta no se utilizarán para pagar su crédito sindicado de 100 millones de euros ni cualquier otra deuda financiera.