Preguntas y respuestas sobre la situación sanitaria en Madrid

La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de no ratificar las medidas impulsadas el pasado viernes por el Ministerio de Sanidad en la región ha dejado un sinfín de lagunas y preguntas sin resolver.

¿Qué dictaminó este jueves el TSJM?

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha rechazado ratificar algunas de las medidas que la Comunidad de Madrid aplicó el viernes pasado forzada por el Gobierno central por ser “una injerencia en los derechos fundamentales” de los ciudadanos y no tener “habilitación legal que la ampare”. La orden publicaba por la comunidad fijaba el confinamiento perimetral de la ciudad de Madrid y a otros nueve municipios e impedían la movilidad a 4,7 millones de ciudadanos.

El TSJM actuó de oficio, es decir, estaba obligado a ratificar, o no, las medidas del pasado viernes -ya lo hizo en otras dos ocasiones con las restricciones de movilidad en las zonas básicas de salud-. Además, su fallo no se debe al recurso presentado por la Comunidad de Madrid contra las medidas instadas por Sanidad. Un recurso que además fue presentado ante la Audiencia Nacional y que ayer fue retirado por la administración regional tras conocerse el fallo del TSJM.

Entonces, ¿qué restricciones persisten en la Comunidad de Madrid?

La prohibición de entrar y salir de la capital y de otros nueve municipios madrileños ha quedado derogada. Si bien, se mantienen vigentes la limitación de horario para bares y restaurantes hasta las 23.00 horas.

También se mantiene la limitación al 50% del aforo para bares, restaurantes en su interior -un 60% en el exterior-, así como en los locales de juegos y apuestas de toda la comunidad, y no se permiten los grupos de más de seis personas en la región.

Las únicas zonas que sí mantienen sus confinamientos perimetrales son tres zonas básicas que se localizan en los municipios de San Sebastián de los Reyes (Reyes Católicos), Humanes y Moraleja y Villa del Prado. Esta decisión fue publicada el pasado viernes en otra orden por la Comunidad de Madrid que sí sigue vigente.

¿Me puedo ir de puente entonces?

En principio, son posibles los desplazamientos pero tanto desde la Comunidad de Madrid como desde el Ayuntamiento de la capital se ha insistido a los ciudadanos que reduzcan en todo posible sus desplazamientos y que eviten irse de viaje, dado que hoy arranca el Puente del Pilar.

¿Me pueden multar si salgo de la capital y de los otros nueve municipios?

No. Durante toda esta semana las fuerzas de seguridad no habían impuesto sanciones dado que estaban a la espera de que la orden fuera ratificada por el TSJM, pero no lo ha hecho. Hasta ahora habían sido meros controles informativos.

¿Han vuelto los confinamientos por zonas de salud?

No. El regreso a estas medidas no es automático. Podrían volverse a aplicar pero deberían ser aprobadas en una nueva orden por parte de la Comunidad de Madrid. Según los últimos datos disponibles, hay 12 zonas básicas de salud por encima de los 1.000 casos por cada 100.000 ciudadanos en los últimos 14 días: Peña Prieta, Rafael Alberti, San Diego, San Martínez de la Riva, Pozo del Tío Raimundo y San Diego (Puente de Vallecas), San Andrés y San Cristobal (en Villaverde), Zofío (en Usera); Alicante (en Fuenlabrada), Las Margaritas (en Getafe), San Blas (en Parla) y Colmenar Viejo Norte

¿Qué puede hacer ahora el Gobierno de Pedro Sánchez?

El presidente Pedro Sánchez ha convocado para hoy viernes un Consejo de Ministros extraordinario con la intención de decretar el estado de alarma en Madrid durante 15 días. Se trataría de la segunda vez en el año que lo decreta, si bien, en marzo fue para todo el territorio nacional.

Fuentes del Gobierno han explicado que este nuevo estado de alarma sería "con las restricciones de movilidad que había ahora", puesto que el objetivo fundamental es dar amparo constitucional a las restricciones de movimientos que estableció hace una semana el Ministerio de Sanidad para la Comunidad de Madrid y que ayer tumbó el Tribunal Superior de Justicia.

¿Se puede decretar el estado de alarma solo en la Comunidad de Madrid?

La Constitución y una ley de 1981 que regula los estados de alarma permiten delimitar el ámbito territorial de la alarma a una comunidad autónoma.

¿Qué ha pedido la Comunidad de Madrid?

La presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, reclamó ayer al Gobierno que se sentara a negociar para que hoy viernes tuvieran listas un paquete de medidas “sensatas, justas y ponderadas”.

Sánchez habría dado a Ayuso tres opciones distintas: "Que la Comunidad de Madrid, como autoridad competente en materia sanitaria, dicte una orden al amparo de lo establecido en el artículo 3 de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública"; "que solicite la declaración del estado de alarma para que sea el Gobierno de España conjuntamente con la Comunidad de Madrid quien lo declare y ratifique las medidas en cuestión, o que sea el Gobierno de España quien declare el estado de alarma, sin necesidad de que se formule previamente una solicitud".