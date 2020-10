Santander lanza un fondo que invierte en deuda de pymes españolas

Santander Asset Management mantiene firme su apuesta por fondos alternativos a las clásicas inversiones en Bolsa o en bonos. La gestora del grupo Santander ha lanzado un fondo de inversión libre (solo accesible para inversores cualificados) que se focalizará en financiación a pymes en su mayoría españolas, aunque también lo hará en compañías portuguesas, francesas y de Benelux.

El producto, llamado Alternative Leasing, tendrá un mínimo del 80% de exposición en financiación a través de contratos de arrendamiento financiero en forma de compra y posterior arrendamiento de maquinaria y equipamiento industrial nuevo o existente en el balance de las empresas y hasta un 20% en bonos no cotizados y/o en préstamos.

Este producto contará con alrededor de 50 inversiones, con un vencimiento máximo de ocho años y un tamaño medio de cada una de ellas de entre 10 y 15 millones. El objetivo es alcanzar una rentabilidad neta, no garantizada, superior al 5%. El fondo podrá invertir en cualquier sector, salvo los restringidos (compañías que operen en ámbitos con riesgo reputacional, medioambiental, con tecnologías no contrastadas, etc.).

El fondo estará gestionado por el equipo de activos alternativos ilíquidos (que incluye fondos de infraestructuras, de deuda, inmobiliarios...), liderado por Borja Díaz-Llanos, y junto a él lo pilotarán Gonzalo Colino, Pedro Marín y Jesús Portomarín.

La división de alternativos ilíquidos, creada a finales del pasado ejercicio, quiere ofrecer a los inversores activos alternativos que complementen a los tradicionales, como son los fondos de deuda privada y de infraestructuras, en un entorno en el que los tipos de interés en mínimos históricos obligan a buscar otras opciones de inversión.

Gran parte de estas soluciones de inversión, principalmente enfocadas en activos de crédito, se diseñan en colaboración con Santander Corporate & Investment Banking, donde Banco Santander es líder en originación de deuda de infraestructura, trade finance y financiación a pymes, entre otros, y están orientadas a inversores institucionales como fondos de pensiones, aseguradoras, fondos soberanos, corporaciones y despachos de inversiones de clientes ricos. (family offices, en la jerga).