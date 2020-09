Xiaomi Mi Smart Speaker: compacto, con sonido DTS y asistente de Google

Xiaomi acaba de presentar el que parece ser su apuesta más importante dentro del mercado de los altavoces inteligentes que, también, nos sirven para escuchar música con calidad. Un Mi Smart Speaker que guarda muchas semejanzas de diseño con otros modelos del mercado, de marcas muy asentadas, pero que te convencerá por su enorme relación precio-calidad.

Pero antes de desvelar lo que os va a costar, hay que centrarse en su diseño, cilíndrico, con un acabado muy cuidado y que os recordará a los Amazon Echo que suelen ofrecer un aspecto muy característico donde mandan los tonos oscuros. Eso sí, de momento solo estará disponible en resellers asiáticos por lo que tendremos que esperar un poco a que lleguen de forma oficial a nuestro país, a las tiendas Xiaomi.

Potencia y calidad de sonido DTS

Estos altavoces inteligentes de Xiaomi se enfocan a dos aspectos muy importantes: por un lado su condición de altavoz inalámbrico puro y duro, que nos permite escuchar música con una potencia de 12W, y que instala unos drivers de 63,5mm., lo que no está nada mal. Solo con eso, y con su compatibilidad Chromecast, podremos escuchar el audio de prácticamente cualquier fuente de sonido que se nos ocurra: Spotify, YouTube Music, Tidal, Deezer, Amazon Music y, por supuesto, apps de vídeo si queremos elevar el volumen de las series y películas que vemos en casa.

Xiaomi Mi Smart Speaker. Xiaomi

Como antes os decíamos, estos Xiaomi Mi Smart Speaker cuentan con certificación DTS, lo que nos garantiza un torrente de sonido claro y nítido, donde apenas sufriremos distorsiones con cualquier fuente de audio que utilicemos. Por supuesto, dispone de conectividad bluetooth y wifi, para tener siempre a mano un servicio musical al que conectarnos para escuchar nuestros temas preferidos.

Xiaomi Mi Smart Speaker. Xiaomi

Ahora bien, si deleitarnos con la música no es vuestra prioridad, siempre podéis disfrutar de este Xiaomi Mi Smart Speaker como un simple asistente inteligente, de Google en este caso, en el que será posible pedirle que nos dé cualquier tipo de información (tráfico, el tiempo, noticias, agenda, correo electrónico, contactos, etc.) o poner en marcha plataformas de streaming, llamadas de voz, etc. Solo tenéis que pronunciar las palabras mágicas de "OK, Google" para abrir la puerta a todos estos servicios.

Este Xiaomi Mi Smart Speaker llega, de momento, a Asia, a un precio que os va a parecer imposible. En la India, este dispositivo se podrá comprar por apenas 40 euros al cambio, lo que supone, comparado con otros altavoces inteligentes de su misma gama, un recorte de prácticamente la mitad en su coste. Interesante, ¿verdad?