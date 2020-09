Dos trucos para "borrar" un grupo de WhatsApp en el que no te dejan en paz

Todos los hemos padecido en alguna ocasión: nos meten de repente en un grupo, sin comerlo ni beberlo, en el que no paran de escribir, enviar fotos, vídeos, memes, recortes de redes sociales, chistes, vídeos de virólogos reputados de alguna Universidad española, y mensajes con cadenas para que las compartamos. Un trajín de comunicaciones que solo nos apartan de lo verdaderamente interesante que tenemos en nuestro día a día.

Ahora bien, tampoco podemos marcharnos porque damos la sensación de que les hacemos un feo, que estamos despreciando la invitación, así que nos aguantamos como podemos viendo cómo los globos con notificaciones van creciendo: 35, 124, 289... ¿se puede terminar con algo así para siempre? La buena noticia es que sí, de una forma (casi) permanente, utilizando dos de las funciones que WhatsApp trae de serie para casos extremos con este.

Aparta de tu vista el chat

Como no queremos levantar sospechas y marchamos por las bravas, vamos a optar por otro método más sencillo que nos permita estar alejado de él durante un tiempo. Es por eso que lo primero que vamos a hacer es silenciar el chat, algo que estamos seguros que ya habéis realizado con otras conversaciones y que desactiva las notificaciones de forma permanente, por lo que solo podréis comprobar si hay mensajes nuevos en el caso de que entréis en la propia app. Para hacerlo, debéis tocar en el nombre del grupo, buscar la función "Silenciado" y escoger "1 Año".

Pero con eso solo no basta, porque nuestro hartazgo ha llegado tan lejos que solo con dejar de recibir notificaciones no nos vale, por lo que vamos un paso más allá y procedemos a eliminar su presencia del histórico de chats. Esto es posible hacerlo con otra función que tenemos disponible con WhatsApp, que es el archivo de esa conversación. Esta función es perfecta porque nos quita de la vista cualquier actividad de un chat, ya sea porque no tiene actividad, porque pertenece a un contacto bloqueado o, como en este caso, porque no queremos que nos molesten más.

Para hacerlo debéis volver a la vista en la que aparecen los últimos chats y deslizar el que queremos archivar hacia la izquierda. Descubriremos el control que maneja esta función y pulsamos sobre él. Ya está. El único inconveniente de este método es que pasado ese año de silenciado volverán las notificaciones a la app de WhatsApp, aunque en ese instante, si repetís la primera de las acciones, no volveréis a ser molestados hasta septiembre de 2022, cuando los iPhone 12s (o 13) ya estén en las tiendas.