'Caso Bankia', un proceso con más de 400.000 folios

El juicio del 'caso Bankia' ha sido uno de los más accidentados, polémicos y mediáticos de los celebrados hasta ahora en materia financiera. Será porque tanto el proceso, que ha generado más de 400.000 folios en los que se describe el caso, como su sentencia, como los involucrados y ahora absueltos en él marcan el fin de una parte oscura de la historia financiera en España. Puede decirse que es el último fleco importante de la triste crisis financiera de una década que quedaba por resolver.

El juicio en la Audiencia Nacional, encabezado por el magistrado Fernando Andreu, arrancó el 26 de noviembre de 2018, siete años después de la salida a Bolsa de Bankia. Se celebraron 74 sesiones del juicio, con altibajos, ya que el proceso estuvo interrumpido tras finalizar la sesión del 9 de enero de 2019 hasta el 4 de febrero, día en que concluyó la declaración de Rodrigo Rato, presidente de Bankia en el momento de la salida a Bolsa de la entidad, y de volvió a suspender hasta el 18 de febrero.

En medio del proceso, la fiscal, Carmen Launa, sufrió un doble desprendimiento de retina y tuvo que dejar temporalmente el caso. Se incorporó de la baja el 25 de febrero, para el interrogatorio del expresidente de Bancaja, y vicepresidente de Bankia en el momento de su salida a Bolsa, José Luis Olivas.

Todos los acusados, 34, ahora absueltos (31 personas físicas y tres jurídicas -Bankia, BFA y Deloitte) pasaron por la Audiencia Nacional para declarar.

Como testigos, acudieron 57 personas. Las declaraciones de los testigos comenzaron el 20 de marzo y finalizaron el 3 de junio.

El 17 de junio comenzó la fase pericial del juicio, que se prolongó hasta el 10 de julio. En esta fase se celebraron un total de 11 sesiones. Pasaron por la sala una veintena de peritos.

También en la sesión del 10 de julio, una vez terminadas las periciales, se llevó a cabo la fase de prueba documental, en la que las partes (acusaciones y defensas) dieron por reproducidas todas las pruebas documentales que han aportado al proceso.

Las dos últimas sesiones antes del parón de agosto se celebraron el 22 y el 30 de julio. En la primera, la Fiscalía y el resto de las acusaciones presentaron sus conclusiones definitivas; y el 30 de julio lo hicieron las defensas.

La Fiscalía modificó sus conclusiones provisionales y amplió la acusación por falsedad contable. En un principio, sólo acusaba de estafa a inversores a cuatro de los acusados (Rato, Olivas, José Manuel Fernández Norniella y Francisco Verdú, para los que pedía penas de cinco, cuatro, tres, y dos años y siete meses de prisión, respectivamente.

Anticorrupción al final elevó a 15 el número de acusados, entre los que se encontraba el exministro Ángel Acebes o el auditor de Deloitte Francisco Celma. El FROB sacó de la acusación a Francisco Verdú y decidió solo pedir penas para Rato,Olivas y Norniella.

Estaba previsto que el juicio acabara el 18 de septiembre, pero el Tribunal habilitó seis sesiones más, la última el 2 de octubre, que finalmente no se celebró.

La fiscal expuso su informe definitivo los días 2, 3, 4 y 9 de septiembre, días en los que también intervinieron algunas acusaciones particulares. El día 10 intervinieron también las acusaciones particulares y la popular CGT, y ya el día 11 expuso sus conclusiones el sindicato que llevó a juicio a Bankia, CIC, y comenzó el turno de las defensa con la intervención del abogado de Rodrigo Rato.

Tras la intervención de las defensas, el Tribunal dio opción a los acusados el 1 de octubre de realizar una declaración final y el juicio quedó visto para sentencia.

En diciembre de 2019 ya se esperaba la sentencia, pero se retrasó. El Covid, con el estado de alarma, volvió a retrasar el fallo. En agosto, las especulaciones sobre la publicación de la sentencia se dispararon.

Aunque ha sido finalmente hoy 29 de septiembre, y una vez que Bankia está a punto de desaparecer como marca y como entidad, si, como está previsto, se lleva a cabo su fusión con CaixaBank, cuando la Audiencia ha decidido hacer pública la sentencia por la que se ha absuelto a los 34 acusados de los delitos de estafa a los inversores y falsedad contable. La sentencia destaca que la OPS contó con la aprobación de todas las instituciones.

Los consejos de administración de ambas entidades ya aprobaron la fusión el pasado 17 de septiembre.

Devolución de la inversión a los inversores minoritarios

Desde que José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia desde 2012, tres años después de que se hiciera cargo de la entidad, inició un proceso para devolver a los minoritarios en la Oferta Pública de Suscripción de acciones (OPS). Desde entonces ha devuelto 1.900 millones de euros a unas 225.100 cuentas inversoras.

En el escrito de conclusiones definitivas de la defensa de Bankia (página 194) explicaba que:

"Esta parte ha realizado un exhaustivo análisis de las pretensiones indemnizatorias de las acusaciones particulares que finalmente han presentado escrito de conclusiones definitivas. Del análisis efectuado se ha detectado que un elevado porcentaje de presuntos perjudicados que solicitan ser indemnizados ya han sido previamente resarcidos por Bankia o, en su caso, no reúnen los requisitos establecidos por el Juzgado Instructor y por la Ilma. Sala para ser tenidos por tales pues, o bien no pertenecen al tramo minorista, o bien no adquirieron sus acciones durante la OPS".