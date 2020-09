Xiaomi Power Bank 30W: carga rápida e inalámbrica por apenas 25 euros

El mercado de las power bank, o baterías externas, lleva unos años creciendo sin parar al calor del uso extremo que hacemos de nuestros smartphones, que a pesar de las enormes baterías que instalan con cada nueva generación, siempre se nos quedan cortos. Pero es el peaje que debemos pagar por tener la oportunidad de escribir emails, chatear, hacer videollamadas o ver series y películas por la calle.

Soporte para cargar dispositivos.

Y Xiaomi es una de esas marcas que en los últimos tiempos han mejorado sustancialmente la tecnología de sus power bank, con modelos que han empezado a incorporar la llamada carga rápida, lo que acorta muchísimo el tiempo que debemos esperar hasta que tenemos nuestro smartphone cargado otra vez al 100%. Aunque en esta ocasión, casi lo de menos es la velocidad a la que trabaja.

Conectores de carga disponibles.

Tres dispositivos a la vez

Si miramos los conectores que tiene esta Xiaomi Power Bank 30W pensaréis que no hay mucho espacio para conectarle dos móviles a la vez, y es cierto, pero a diferencia de otras power bank, lo que añade es soporte para carga inalámbrica en la parte superior de la pila, además dl tradicional puerto para enchufar por cable nuestro teléfono, tablet o lo que sea.

Configuración de varios dispositivos.

Esta pila de Xiaomi llega con 10.000 mAh. de capacidad. Un tamaño que no es demasiado grande y que viene a ser algo más de dos veces la capacidad de un smartphone medio. Hay que decir que esa carga rápida de 30W no es solo aplicable a las conexiones a través de cable, sino también para la inalámbrica. Además, podremos usar esta pila unto al soporte oficial de Xiaomi de tal forma que se convierte en una base inalámbrica que, además de cargar el móvil, recarga la pila para el día siguiente.

La carga inalámbrica es compatible con la práctica totalidad de dispositivos que se venden en el mercado, lo que incluye a Apple y sus iPhone, o los Galaxy de Samsung, que los podremos recargar aunque los llevemos con fundas. La efectividad de esta carga inalámbrica alcanza los 5mm. de distancia, así que no habrá problemas para utilizarla bajo cualquier circunstancia. Esta powe bank, por último, dispone de un indicador de carga a través de cuatro luces en la parte lateral, que nos señala si nos queda poca energía o no. La tenéis ya para reservar en la página oficial y su precio es de unos 25 euros al cambio (199 yuanes).