La industria rechaza la alternativa de Ribera a la interrumpibilidad

En paralelo a la nueva propuesta de mecanismo de reserva estratégica, el Ministerio para la Transición Ecológica ha puesto en marcha una consulta pública sobre la futura regulación de los llamados pagos por capacidad. Un incentivo que las plantas de generación eléctrica reciben por estar disponibles y que, al igual que ocurrió con la interrumpibilidad, los que se venían aplicando en España no se atenían a la normativa comunitaria. De hecho, eran considerados ayudas de Estado.

Hasta el 25 de septiembre, los interesados podrán opinar, respondiendo a ocho preguntas, sobre los citados mecanismos, “una solución de último recurso para conciliar la seguridad de suministro en un escenario que avanza hacia la neutralidad climática”, según Transición Ecológica.

La normativa comunitaria establece que dichos mecanismos serán temporales, no deberán crear distorsiones innecesarias en el mercado ni limitar el comercio interzonal, no traspasarán su objetivo de hacer frente al problema de cobertura que acometan y se seleccionarán en base a procesos transparentes, no discriminatorios y competitivos. En cualquier caso, deben responder a una exigencia real de cobertura. Esto es, estará en función de la capacidad del sistema (en España hay sobrecapacidad).