Apple tiene muy avanzado el diseño de un iPhone plegable con pantallas de Samsung

Dicen que "cuando el río suena, agua lleva", y en lo que tiene que ver con los futuros iPhone de Apple con pantallas plegables, llevamos ya demasiadas informaciones como para pensar que se trata de una fake news. Aunque también es cierto que, en ocasiones, todo lo que rodea a los de Cupertino son puras conjeturas y especulaciones.

Sea como fuere, llevamos ya varios meses escuchando que los de Tim Cook están manos a la obra para fabricar su primer smartphone con pantalla plegable. Al principio, algunos afirmaron que no sería como los Galaxy Z Fold de Samsung sino más bien una Surface Duo con dos pantallas pegadas (como en la imagen de apertura). Pero ahora la cosa parece decantarse cada vez más por la vertiente de los coreanos.

iPhones plegables con paneles Samsung

Este nuevo paso en la historia del desarrollo de los smartphones plegables de Apple tiene a un protagonista estelar, que no es otro que Samsung, una de las empresas más punteras (por no decir la que más) en la fabricación de pantallas para teléfonos y que podría estar detrás del que será el componente esencial de estos iPhone plegables que se encuentran todavía en fase de desarrollo.

Tecnologías de pantallas flexibles de Samsung. Samsung

Ahora, la noticia tiene que ver con que los norteamericanos han hecho un pedido significativo de pantallas plegables a Samsung tras un periodo de pruebas en esas primeras unidades desarrolladas. La idea que trasluce es que Apple quiere hacer test a una mayor escala para comprobar que todo funciona sin problemas y que un dispositivo así dentro de la marca es viable.

Es más, las mismas fuentes llegan a afirmar que estos iPhone plegables estarían prácticamente diseñados, y que los norteamericanos habrían conseguido que el móvil, al abrirse, no dé la sensación de tener una separación en la parte central, donde se ubican las bisagras, de tal forma que ofrecería la sensación de que se trata de una única pantalla. Desde luego, si Apple consigue un efecto así se apuntaría un tanto ya que la propia Samsung, en sus dispositivos con pantallas plegables, no ha conseguido todavía camuflar esa parte central por la que se dobla el panel para que no ofrezca cierta sensación de separación.

¿Y cuándo los presentarán? Los analistas empiezan a apostar porque el primer smartphone plegable de los de Cupertino podría llegar al mercado el año que viene, en 2021, junto a los iPhone 12s. De todas formas, de ser cierto el lanzamiento de este nuevo dispositivo, ¿cuánto creéis que costaría uno de estos terminales si le aplicamos el factor Apple a su precio?