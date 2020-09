Si contestas a este mensaje perderás tu cuenta de WhatsApp

Seguro que recordáis una noticia del año pasado cuando saltó a los medios y que venía a contarnos que a Albert Rivera, ex líder de Ciudadanos, le habían robado la cuenta de WhatsApp e impedido el acceso a sus mensajes y demás contenido multimedia. Muchos usuarios se preguntaron que cómo era posible si el código de confirmación solo nos llega a nosotros, a nuestro número de teléfono, pero todo tiene una explicación.

El sistema utilizado fue tan simple como pedirle al titular de la cuenta (en este caso Albert Rivera) que le reenviara al hacker un código que presuntamente le acababa de llegar a su teléfono. El ex político, que fue consciente de que estaba siendo víctima de un ataque de phising, no pensó que esa clave de seis números pertenecía a su número de teléfono por lo que en cuanto se la dio al hacker, dejó de poder consultar todo lo que almacenaba en su propio smartphone.

¿Cómo es ese mensaje?

Lo primero que solemos recibir es un SMS con el típico código de verificación de WhatsApp de cuando alguien quiere dar de alta un nuevo móvil. Pensaréis que se trata de una equivocación, porque no lo habéis solicitado, pero la respuesta a esa incógnita llega casi al instante, con una llamada perdida dentro de la app de mensajería y un par de comunicaciones de texto donde intentan que mordamos el anzuelo.

Mensajes peligrosos de WhatsApp. Smart Life.

Como podéis ver por la pantalla que tenéis justo encima, y siempre a través de WhatsApp, el pirata intentará que nos creamos que ese código corresponde a su número de móvil y que nos lo ha enviado por error. Como intenta que todo ocurra rápidamente para que no nos dé tiempo a pensar, algunos usuarios creerán en lo que dice y le darán el código que han recibido, perdiendo casi de inmediato el control sobre sus mensajes, fotos, vídeos o notas de voz.

Es obvio que nadie (y menos alguien que no conocéis y que os llama desde otro país, como es este caso) os va a enviar su código de activación, así que es obvio que está intentando acceder a vuestra cuenta, por lo que os tenéis que fijar en el origen del mensaje con el verificador de seis números: ¿está en la app de SMS y el remitente es la propia WhatsApp? Si es así, no se os ocurra compartir nada. Como último detalle a tener en cuenta, siempre podéis ser un poco gamberros (pero solo un poco) y escribirle un código que no tenga nada que ver con el que os ha llegado. Así le tenéis entretenido pensando que va a conseguir su objetivo cuando en realidad está más lejos que nunca. XD