Los gestores no lograron batir a los índices durante la crisis de primavera

Las Bolsas de todo el mundo sufrieron un sonoro batacazo en febrero y marzo, debido a la expansión del coronavirus y a las medidas impuestas para frenarlo. El índice de renta variable de Estados Unidos S&P 500 registró su peor trimestre desde 2008, con una caída del 19,6%. Sin embargo, los gestores de fondos no lograron, en general, hacerlo mejor que sus índices de referencia.

El departamento de análisis de la firma Standard & Poors (S&P) realiza periódicamente una comparación entre los gestores profesionales y la gestión pasiva (la evolución de los índices de Bolsa o bonos). Los inversores argumentaban que, en tiempos de subidas bursátiles, era más difícil batir al índice de referencia, pero la crisis de esta primavera ha demostrado que en tiempos de correcciones bursátiles también es muy difícil.

S&P realizó una comparativa excepcional, para evaluar el desempeño de índices y gestores entre enero y abril (cuando las Bolsas ya habían recuperado parte del terreno perdido).

En Estados Unidos, el 58% de los gestores de fondos no logró batir al S&P 500 en el periodo señalado. Cuando se analizan otros mercados bursátiles, las conclusiones son similares. Para el empresas no estadounidenses, de todo el mundo, la mitad de los gestores consiguió batir al índice y la otra mitad no. Y en las Bolsas de países emergentes, la proporción de gestores que no mejoró a su selectivo fue del 56%.

El momento idóneo para invertir Oportunidad . Esquivar los días de desplome bursátil y atrapar las grandes subidas es el ideal para cualquier gestor, pero es muy difícil. Así, entre enero y marzo, el 54% de los gestores lo hizo peor que el S&P 500. Pero, cuando llegó el fuerte rebote de abril, las cifras fueron aún peores. El porcentaje de gestores que no lograba batir en el año al S&P 500 escaló hasta el 59%. Es decir, que la mayoría no logró acertar con el market timing.

Tamaños. Donde sí que han demostrado hacerlo mejor los gestores activos es en las compañías de pequeña capitalización. Entre enero y abril, el 60% logró batir al índice de referencia. Y también ganan cuando se analiza el resultado en el último año y en los tres últimos años. Sin embargo, a 10 años, el 82% lo sigue haciendo peor que el índice.

Cuando se analizan plazos más prolongados, los resultados son aún peores para los gestores activos. En los últimos 10 años, el 85,6% no ha batido al S&P 500, el 79,6% no ha superado a los índices de compañías no estadounidenses, y el 77% ha sucumbido también en mercados emergentes.

Una de las explicaciones son los costes. Los fondos de Bolsa tienen comisiones que van del 1% al 2%, lo que merma la rentabilidad frente a un índice.

De hecho, este motivo es el que ha provocado que en los últimos 10 años se haya disparado la contratación de fondos de gestión pasiva, que replican la evolución de un índice con comisiones ultra-bajas.



Renta fija

Cuando se analiza la evolución de los fondos de renta fija, los que invierten en bonos, las conclusiones son aún más radicales. En un plazo de 10 años, solo el 1% de los gestores han conseguido batir la evolución del índice de referencia para este tipo de inversiones para renta fija de Estados Unidos.

En este caso, las políticas de tipos cero han hecho que los rendimientos de este tipo de productos hayan sido muy bajos, por lo que las comisiones de los gestores activos, aunque más baratas que las de los fondos de Bolsa, han acabado penalizando aún más a este tipo de vehículos.

En general, cuanto más grandes y líquidos son los mercados, más difícil es conseguir hacerlo mejor que los índices. Tan solo en segmentos muy especializados, o en breves periodos de tiempo, puede haber un grupo mayoritario de gestores de fondos que consiga batir a los índices. Pero, en el largo plazo, las estadísticas demuestran que es muy difícil.