La Bolsa paga la prima del 20% y el FROB gana 645 millones en un día

El Estado ha sido este viernes el gran ganador del anuncio de negociaciones para la fusión de CaixaBank y Bankia. Como primer accionista del banco rescatado, el valor de las acciones del Estado en Bankia se disparó en 645 millones gracias a la subida del 32,88% de la cotización de Bankia.

Esa subida es muy superior al 12,4% que se ha revalorizado CaixaBank porque el mercado descuenta que la ecuación de canje se cerrará con una prima de aproximadamente el 20% a favor del banco público, que es el entorno en el que se está negociando. Con la diferente evolución en Bolsa, la prima ya se ha hecho efectiva en la práctica y cabe esperar ahora una ecuación de canje en línea con las cotizaciones de mercado que permita a La Caixa mantener una participación del 30% en CaixaBank y otorgue en torno al 15% al Estado a través del FROB.

El valor de la participación del Estado en Bankia estaba antes del anuncio de la fusión muy cerca de su mínimo histórico. Las cotizaciones de todos los bancos han caído con fuerza en los últimos años por la baja rentabilidad, el entorno de tipos de interés negativos, la necesidad de inversiones en digitalización y la competencia de nuevos jugadores en los segmentos más rentables. A eso se ha unido la crisis del coronavirus, que conllevará un deterioro de los balances.

La acción de Bankia se ha visto muy afectada y su cotización ha marcado este año un mínimo de 0,72 euros. Aunque se había recuperado algo, la acción todavía estaba cerca de mínimos. Cerró la sesión del jueves en 1,0355, tras una subida del 2,2%, quizá reflejo de que los rumores de las negociaciones para una fusión entre Bankia y CaixaBank ya llegaban al mercado antes de ser confirmadas oficialmente. Pero con el anuncio de esas negociaciones, la acción se disparó hasta 1,378 euros por título.

La participación pública del 61,8%, equivalente a 1.897,4 millones de acciones, alcanza así un valor de 2.610 millones de euros tras esa subida.

Ayudas públicas

El Estado posee esas acciones a través de Banco Financiero y de Ahorros (BFA), que fue la entidad que recibió 22.424 millones de euros de dinero público y que inyectó parte del mismo en Bankia. A su vez, BFA es propiedad al 100% del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

En Bankia están también las ayudas que recibió BMN, 1.645 millones, de modo que el Banco de España cifra la inyección de dinero público en el grupo en 24.069 millones de euros. Aunque Bankia ha pagado dividendos a BFA y esta entidad también ha vendido un paquete de Bankia, nada de ese dinero ha llegado aún al FROB.

Participación del 14%-15%

El último informe del Banco de España sobre las ayudas a la banca estimaba que se podrían recuperar 9.560 millones del grupo BFA-Bankia-BMN, pero eso era antes de la crisis del coronavirus. Con las acciones cerca de sus mínimos históricos, la estimación del dinero recuperable está muy por debajo de esa cifra, aunque ahora haya ganado 645 millones de un día para otro.

Si hay fusión, la cifra que se recupere dependerá de la evolución en Bolsa de la entidad resultante, en la que el estado tendrá una participación del 14% o 15% que podrá ir colocando en el mercado en paquetes o mantener e ir cobrando dividendos. En principio, los precios de mercado del jueves concedían al Estado una participación de algo menos del 14% en la entidad resultante, pero tras la prima, ya descontada por el mercado, ese paquete puede superar el 15%.

Si no hay fusión, dependerá de la evolución de Bankia en Bolsa y a cifra que se recupere será previsiblemente menor. Ir a la fusión no implica renunciar a recuperar ayudas, resaltan fuentes financieras. Otra cosa es que recuperar las ayudas sea casi imposible, con o sin fusión.

No obstante, el presidente de Bankia, siempre ha sostenido que no se puede juzgar la intervención de Bankia por el hecho de que se recuperen o no las ayudas. “Nos preocupa la cotización porque tenemos accionistas y nuestro deber es ser rentables. Sin embargo, no creo que eso deba llevar a replantearse si fue buena la intervención de Bankia. No hay duda de que las consecuencias de no hacerlo hubieran sido mucho peores”, dijo José Ignacio Goirigolzarri en una entrevista reciente con El País.