Se filtra una nueva GoPro Hero que viene con una "pequeña" sorpresa

Con la mejora sustancial de los sensores fotográficos en los teléfonos móviles, muchos usuarios se han decidido a prescindir de sus cámaras de acción, aunque estas siguen teniendo un enorme mercado entre aquellos que exigen mucho a sus dispositivos: grabaciones campo a través, bajo la lluvia, cerca del agua y en condiciones donde la integridad física de un smartphone correría bastante peligro.

Es por eso que empresas como GoPro no han bajado la guardia y continúan desarrollando nuevos modelos que, en el caso de los norteamericanos, ya parecen preparados para aterrizar en el mercado de forma inminente. Básicamente porque si atendemos al leak que nos ocupa hoy, vemos que ya tienen bastante perfilado cómo será ese modelo Hero 9 que traerá una novedad importante. Pequeña, pero muy útil para los que gustan de grabarse a ellos mismos.

Ideal para Vlogs y otros formatos

Uno de los problemas a los que se enfrentaban estas cámaras de acción es que es muy complicado grabarse con acierto cuando estamos realizando un Vlog en el que aparecemos nosotros hablando al objetivo. Con esta futura GoPro Hero 9 parece que las cosas serán más sencillas ya que dispondremos de una pequeña pantalla en la parte frontal que nos permitirá ver rápidamente si el encuadre es el correcto y se nos ve bien.

GoPro Hero 9 con pantalla en la parte frontal. WinFuture

No es la primera vez que GoPro instala una pantalla ahí, su modelo Max ya lo llevaba, pero sí es la primera en la que un dispositivo de la gama Hero lo instala de serie. Algo que, como os decimos, será del agrado de los más activos en esos formatos documentales donde el protagonista no deja de mirar a la cámara y hablar sin parar. Como os decimos, servirá más como una simple referencia que como un lugar donde disfrutar del contenido, o revisarlo, por lo que no deja de perder importancia el panel principal que tendremos en la zona posterior de la cámara.

GoPro Hero 9. WinFuture

Ahora solo falta por ver cuál será el precio de lanzamiento de esta nueva GoPro Hero 9, un modelo que no se coloca en el segmento más alto del catálogo de los norteamericanos pero que el simple hecho de añadir una nueva pantalla podría encarecer su precio unos cuantos euros frente a los dispositivos anteriores. Eso sí, de lo que no parece haber duda es de que esta nueva generación llegará a las tiendas en las próximas semanas, cumpliendo así con una tradición de la compañía que no deja un solo año sin novedades importantes.