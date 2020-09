Trabajo acepta subir del 20% al 30% las horas teletrabajadas para que sea trabajo a distancia regular

Algo más de cuatro horas ha durado la reunión entre los técnicos de los sindicatos CC OO y UGT y los de las patronales CEOE-Cepyme, junto a los responsables del Ministerio de Trabajo para negociar la nueva regulación legal del teletrabajo. En este encuentro, que era el primero tras el paréntesis veraniego, las partes "han registrado avances", pero las partes han quedado en seguir negociando.

Concretamente, según fuentes conocedoras del encuentro, el Ministerio de Trabajo ha aceptado la demanda empresarial de elevar del 20% al 30% la jornada que un teletrabajador hace desde fuera del centro de trabajo para que esto sea considerado trabajo a distancia regular y se le apliquen las nuevas normas que se están negociando.

No obstante, otras fuentes de la negociación precisan que esta cesión de Trabajo --que hasta ahora estaba alineada con los sindicatos en torno al 20% para definir teletrabajo regular-- será a cambio de otras modificaciones del texto legal que ahora quedan a la espera de conocer los negociadores de los interlocutores sociales.

Otras de las cuestiones que más escollos han levantado a la hora de cerrar un acuerdo en esta negociación han sido la propuesta del Gobierno de no aplicacar esta nueva regulación al personal laboral de las administraciones públicas, algo por lo que los sindicatos han dicho que no van a pasar. "La ley no tendrá respaldo sindical si la norma no se aplica al personal laboral de las Administraciones", aseguran tajantes desde la representación de los trabajadores.

