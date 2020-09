All Iron, la socimi de los fundadores de Tiketbis, saldrá al MAB

El Mercado Alternativo Bursátil acogerá en los próximos días a un nuevo valor, la socimi All Iron Re I, que ha recibido el informe favorable de este mercado y ha publicado ya el documento para empezar a cotizar. La firma se dedica a la inversión en inmuebles para dedicarlos al alojamiento turístico alternativo a los hoteles tradicionales. All Iron tiene, así, una cartera de 600 apartamentos turísticos y 600 camas de hostels (alojamientos baratos para mochileros y viajeros jóvenes).

All Iron está impulsada por dos empresarios, Ander Michelena y Jon Uriarte, que en su día fundaron la tecnológica Ticketbis, vendida a eBay en 2016 por unos 150 millones de euros. La empresa saldrá al mercado con una valoración de referencia 57,2 millones de euros, y sus activos suman 71 millones de euros. Los principales activos son dos edificios en Vitoria y Valencia, así como un solar en Budapest. La firma tiene 20 millones de pasivo.

La sociedad tiene el capital distribuido entre más de un centenar de accionistas, según el documento de incorporación al MAB. Jon Uriarte y Ander Michelena tienen cada uno un 7,34% del capital. No obstante, el primer accionista es la sociedad Langarica SA, participada de forma mayoritaria por el ex consejero del BBVA Pedro Luis Uriarte, consejero de All Iron y padre de Jon Uriarte, que también participa en esta sociedad y es, sumando ambas participaciones, primer accionista individual con el 8,79%.

Además de la socimi que sacarán al MAB, Michelena y Uriarte tienen otro vehículo inversor, de capital riesgo, All Iron Ventures, que mantiene inversiones comprometidas por 120 millones de euros. En total, el grupo All Iron suma inversiones en torno a los 200 millones de euros.

La socimi explica en el documento de incorporación que su obnjetivo es cubrir y profesionalizar este nicho de mercado, que ha crecido al calor de plataformas de alquiler turístico como AirBnB: "Durante los últimos años,ladiferencia entre el alojamiento tradicional y el alojamiento alternativo se ha visto reducida, lo que se ha traducido en un incremento de la oferta de alternativa en las zonas urbanas por parte de propietarios particulares. Fruto deesta situación, nos encontramos con una oferta fragmentada y sin escala, y que se ha generadoen unentornosin un marco normativo".

Respecto al nombre, la propia empresa explica la procedencia de All Iron, que no deja lugar a dudas sobre el origen y las aficiones de los fundadores. "A finales del siglo XIX, los técnicos mineros británicos llegaron a Bilbao para trabajar en sus minas de hierro. Cuando los minerales de hierro más puros eran descubiertos, se les señalaba como 'Todo Hierro', y los mineros ganaban un pago extra como resultado. Así, el 'alirón' con el que los mineros locales pronunciaban "todo hierro", se convirtió en un grito de alegría para los trabajadores. El término "alirón" dio lugar finalmente a una canción para celebrar las victorias del Athletic Club, el principal club de fútbol de Bilbao".