Musk presenta un chip probado en cerdos para medir la actividad cerebral

La empresa Neuralink, en la que Elon Musk, el propietario de la fabricante de automóviles Tesla y la compañía espacial SpaceX, es el socio principal, ha probado con éxito en cerdos un chip que implantado en el cráneo permite medir la actividad cerebral, pero va a tener muchas más aplicaciones.



Musk mostró algunos cerdos implantados en un acto transmitido en vivo este viernes, que tenía como objetivo contratar técnicos para su empresa emergente Neuralink, creada en 2016 con el fin de desarrollar una interfaz cerebro-dispositivo sin cables.



El empresario fue mostrando varios cerdos, uno con el chip ya implantado, otro que lo tuvo pero ya se lo quitaron y otro virgen en esta materia, pero todos ellos "felices y sanos", como manera de resaltar que la implantación no supone ningún cambio en el animal, según puede verse en el vídeo colgado en Youtube.



El visionario californiano aspira a que el chip permita manejar un automóvil Tesla solo con el pensamiento



El chip mide 23 milímetros por ocho milímetros, lo puede implantar un robot quirúrgico sin necesidad de dar anestesia general al paciente y se puede retirar y volver a poner si uno lo desea, destacó el visionario empresario californiano.



El tamaño del chip permite que no se vea, pues queda tapado por el cabello, la batería se recarga por la noche y la idea es que, cuando esté plenamente desarrollado para humanos, pueda conectarse al teléfono celular.



Según Musk, pueden ponerse varios chips en un solo individuo para diferentes fines.

Elon Musk presentó también un robot quirúrgico durante el evento organizado por Neuralink para mostrar sus últimos avances. AFP

En un modelo anterior, presentado en 2019, además del chip había que colocar un dispositivo detrás de la oreja para que funcionase, algo que ya no es necesario.



Algunos científicos han afirmado que el producto de Neuralink podría servir de ayuda para algunos problemas neurológicos y a personas con parálisis les permitiría controlar un ratón de computadora.



Musk fue más allá en la presentación y dijo que entre las capacidades potenciales de la interfaz cerebro-dispositivo de Neuralink está manejar un automóvil Tesla solo con el pensamiento, jugar videojuegos, "salvar y reproducir recuerdos" o incluso hacer caminar de nuevo a personas con daños en la médula espinal.



En otras ocasiones ha dicho que con estos dispositivos pretende que el ser humano pueda competir con la "inteligencia artificial".



Antes de esta iniciativa de Neuralink, ha habido neurocirujanos que han usado pequeños dispositivos electrónicos para estimular los nervios y algunas zonas del cerebro con el fin de tratar la pérdida de audición o la enfermedad de Parkinson y ha habido experimentos con implantes en el cerebro.



"No estamos tratando de recaudar dinero (...) el principal propósito de esta presentación es convencer a la gente apropiada para que venga a trabajar con Neuralink y nos ayude a hacer el producto asequible y confiable para que cualquiera que quiera uno lo pueda tener", dijo.