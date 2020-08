El mercado automovilístico cae de nuevo en agosto tras el repunte por el Renove

Las ventas de coches volverán a bajar en agosto tras la subida que experimentaron el mes pasado por la puesta en marcha del Plan Renove del Gobierno y los grandes descuentos de las marcas para reducir su stock.

Según datos facilitados a CincoDías por la consultora MSI, las matriculaciones de automóviles nuevos en el mercado español rondarán las 64.400 unidades en el octavo mes del curso, lo que supone un descenso del orden del 7,7% en comparación con el mismo mes del año pasado.

La bajada se produce después de que el mercado creciera en julio por primera en la pandemia. El mes pasado se comercializaron 117.929 automóviles en el país, un 1,1% más en la comparativa interanual, según datos de las patronales de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y distribuidores (Ganvam).

También hay que decir que, además de la desconfianza que ha provocado en el consumidor el Covid-19 ante la posible pérdida del empleo, agosto no ha sido de nunca uno de los mejores meses para las matriculaciones debido a las vacaciones de verano. En 2019, el octavo mes del ejercicio también fue desastroso, ya que la nueva normativa de emisiones WLTP entró en vigor en Europa el 1 de septiembre de 2018 y obligó a las marcas a acometer ofertas agresivas durante los meses de verano para desprenderse de los modelos que no cumplían con ella, provocando una burbuja que no correspondía con la realidad en la comparativa.

No obstante, el sector muestra ciertos signos de optimismo tras el grave impacto que sufrió durante los meses más duros de la pandemia. Las entregas llegaron a hundirse un 96,5% y un 73% en abril y mayo, respectivamente, para luego rebajar la caída al 36,7% en junio.

En este contexto, el termómetro que mide el grado de salud del mercado es el canal de particulares y, según MSI, en agosto moderará su caída al 8%, con 36.014 vehículos matriculados y frente al 10,4% de junio, el 65,6% de mayo y el 98,2% de abril. De cara al año completo, la consultora estima que las entregas de turismos y todoterrenos registrarán un desplome del 31% frente a 2019, hasta 820.100 unidades, frente a los 1,25 millones de unidades de 2019.

Antes de la aprobación del Renove, Anfac y Faconauto estimaban una bajada de las matriculaciones del 45% este año en comparación con 2019, por debajo de las 700.000 unidades y volviendo a niveles de la crisis económica. Sin embargo, con los 250 millones de euros con los que el Ejecutivo subvencionará la compra de vehículos, ya sean eléctricos o de combustión (gasolina y diésel), Ganvam prevé que la caída se sitúe también alrededor al 30%. Según datos facilitados a este periódico por la asociación, durante los seis meses de duración de las ayudas (o hasta agotarse los fondos) se liberarán entre 160.000 y 180.000 vehículos, de los 200.000 que quedaron sin vender durante el estado de alarma. De cumplirse las previsiones, se matricularían alrededor de 875.000 turismos y todoterrenos en España este ejercicio.

“El año que viene será distinto. La actividad empresarial y comercial estará entera si no pasa nada y empezará la recuperación. A ver también cómo reparten los fondos europeos. Esperemos que inyecten liquidez a las empresas”, señalan desde MSI.