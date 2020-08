Las empresas del Ibex pierden 45.000 millones de patrimonio

Solo cuatro compañías del Ibex evitaron que la pandemia del siglo erosionara sus fondos propios. Fueron 20 empresas las que ganaron dinero entre enero y junio, pero solo cuatro mejoraron el también conocido como pasivo no exigible Fueron Almirall, Amadeus, Endesa y Grifols. Las explicaciones para cada una de estas excepciones son distintas.

El grupo de servicios tecnológicos para la industria turística mejoró su patrimonio neto un 14,4%, pese a las pérdidas de 196,7 millones del primer semestre. No hay ninguna magia aquí, solo que la empresa a inicios de abril, en pleno estallido de la pandemia, amplió capital en 750 millones y emitió bonos convertibles por el mismo importe "con el fin de fortalecer su estructura de capital". Amadeus canceló el dividendo a finales de marzo para proteger sus fondos propios.

Almirall logró sumar sus beneficios de 42,4 millones sin verse dañado por el efecto divisa. Al contrario, se anotó por este 3,4 milones. Su principal filial está en EE UU, y el dólar no comenzó su caída frente al euro hasta finales de mayo. El cambio medio aún le benefició. La farmacéutica de origen catalán no ha tenido que anular el dividendo, pero lo ha cambiado por la modalidad del scrip dividend, como ha hecho desde hace dos años. Pagará, a quien no desee acciones, 0,203 euros por título.

Grifols sí ha suspendido el dividendo, de manera se anotó como reservas el 100% de los 625,1 millones que ganó el año pasado. Además, por efecto contable de varias adquisiciones minoritarias, sumó 408,7 millones.

La subida del patrimonio neto en Endesa del 5,3% se debió a que al cierre del primer semestre no había computado el reparto de 821 millones de euros en dividendos que realizó el pasado 1 de julio.