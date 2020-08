Xiaomi presenta un económico estuche que desinfecta tu aseo personal

En la tiempos de COVID-19, nos hemos acostumbrado a mantenernos alejados del virus de la forma más eficaz. Nos adaptamos constantemente a las cosas para poder desinfectar todos los objetos que nos rodean.

De nuevo otro producto de lo más interesante hace su aparición en la plataforma de crowdfunding de Xiaomi. En esta ocasión nos encontramos ante un práctico estuche para cepillos de dientes que no solo los protege, sino que además los esteriliza.

Desinfecta tu aseo personal en segundos

Gadget de Xiaomi que desinfecta tu aseo personal Xiaomi

Cepillos de dientes, cortaúñas, tijeras, limas, peines, cepillos y todo lo que podamos usar para el cuidado personal, se pueden insertar en este dispositivo y desinfectar en unos segundos, perfecto para mantener libres de virus nuestros enseres de cuidado personal.

En detalle, estamos ante un estuche para cepillo de dientes fabricado por la marca FIVE, cuyo tamaño no supera los 204x62x62mm. Su diseño y tratamiento de superficie lo hacen no solo hermoso y duradero, sino también liviano y fácil de transportar.

Gadget de Xiaomi que desinfecta tu aseo personal Xiaomi

Con una lampara UVC para desinfectar todo

Lo mejor lo encontramos en su interior, y hay una lámpara LED tipo UVC en su tapa, que puede desinfectar bacterias, hongos, esporas, bacterias e incluso cualquier rastro de Covid-19 en nuestros productos de higiene personal. A través de la lámpara ultravioleta con botón de encendido se pueden desinfectar los objetos introducidos en ella. El dispositivo puede utilizar esta luz ultravioleta para matar el 99% de las bacterias y sustancias nocivas.

Para su funcionamiento utiliza una batería de 400mAh, que se puede utilizar hasta 30 días en condiciones normales de uso y desinfecta cualquier otro accesorio como cepillos de dientes, pinzas, peines, etc. 2-3 veces al día.

Además, dado que su capacidad es de 400 ml, se puede utilizar como vaso o envase. Asimismo, todo el conjunto de equipos cuenta con certificación BPA FREE, por lo que no contiene sustancias y materiales nocivos para nuestra salud.

Precio y disponibilidad

El precio de este estuche para cepillo de dientes y otros accesorios de cuidado e higiene personal es de apenas 59 yuanes, unos 7 euros al cambio. Por el momento tan solo se vende en Youpin aunque en breve, tras su lanzamiento el 29 de agosto, lo veremos probablemente en otras tiendas a un precio ligeramente superior.