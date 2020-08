Criptan y Binance buscan popularizar la operativa con criptomonedas en España

El mundo de las criptomonedas parece abrirse cada vez más al público en general, aunque los supervisores, con la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en particular, en el caso español, siguen alertando sobre los riesgos de invertir u operar con divisas digitales. Pese a ello, las firmas que operan en criptomonedas proliferan en todo el mundo, incluido España.

Una de las plataformas de criptomonedas que más está creciendo en el país en los últimos meses es Criptan, firma fundada en Valencia por Jorge Soriano y Jaume Sola. Fundada en enero de 2019 busca, según explica su consejero delegado, Jorge Soriano, acercar lo complejo de este ecosistema al mundo cotidiano, “por eso ofrecemos una plataforma de compra, venta y custodia muy sencilla y confiable, donde usuarios que no tienen conocimientos previos, pueden acceder al mundo cripto sin tener que preocuparse por aprender nuevos términos que no conocen”, explica su cofundador, quien asegura que Criptan ingresa ya cerca del millón de euros mensuales.

La apuesta de la firma valenciana por el mercado de la criptomoneda en España es tan destacada que previsiblemente la próxima semana (si el Covid lo permite) lanzará al mercado una tarjeta, Criptancard, “que pueden utilizar todos los usuarios de la plataforma para pagar con criptomonedas en cualquier establecimiento. Estamos ya en fase de reservas de la tarjeta. Más allá de facilitar el pago con criptos siguiendo el mismo sistema y también para el comercio electrónico, permitirá el envío de dinero entre usuarios, algo que será especialmente útil para emigrantes de España y Europa que envían remesas a su país. Y muchas veces con costes muy altos y muchas demoras”, explica Soriano.

La nueva tarjeta contará como socia a Visa, “porque es más favorable a este sector y lo que queremos es que sea usable y facilite la mayor cobertura posible”, explica el directivo de Criptan. Además, asegura que son los primeros en lanzar un sistema, que en su caso se denomina Criptanpay, “hace que cualquier empresa del mundo pueda aceptar criptomonedas como pago, pero reciba euros en su cuenta bancaria. No es necesario saber de criptos y no tiene ningún coste. Para el usuario tiene una comisión del 1,95%, ya que lo que hace es el envío a otra cuenta de Criptan desde la que gestionamos la operación. De esta manera, no tiene que tributar directamente por la conversión a moneda fiduciaria de destino en cada caso”.

Soriano explica que la firma “no ve las cripto como especulativas, sino que trabajamos a largo plazo con la misión de que toda la población termine disponiendo de criptomonedas para utilizar en su día a día”. La plataforma internacional Binance, una de las más importantes del mundo en la operativa con criptomonedas, también ha puesto sus ojos en España, y también lanzará en las próximas semanas una tarjeta de pago en divisas digitales en el país, como ya ha hecho en otros mercados, explica Luis Vaello, director de operaciones de la firma nacida en Asia.

Ambas plataformas, como otras especializadas en el mercado cripto, están a la espera, según afirman, a que España apruebe la quinta directiva europea sobre blanqueo de capitales.

Mientras, el directivo de Criptan explica que “hemos implementando todas las exigencias de esta quinta directiva para que, en cuanto se apruebe en España, poder retomar contacto con el Banco de España para que se nos incluya en el registro. Es un paso muy importante para que cada vez operemos de manera más regulada. No hemos tenido nunca problemas con CNMV o Banco de España, y queremos estar más regulados por los supervisores. De hecho, hemos contactado con el Sepblac para nombrar a un representante, pero no nos lo permitieron ya que no existe aún ningún epígrafe que encaje con nuestra actividad”.