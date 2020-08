Estos son los mejores lugares donde encontrar productos veganos

Este movimiento en el que los individuos que lo practican no consumen ningún producto de procedencia animal no es algo que esté de moda, sino que es una filosofía de vida y si has llegado hasta aquí es porque es un qué te interesa y quieres adentrarte más en ello.

No hace falta explicar la diferencia entre un vegano y un vegetariano, pero si eres nuevo en este tema y no sabes la diferencia entre ambos, te lo explicamos brevemente y a grandes rasgos, es que un vegetariano si ingiere productos procesados de origen animal como, por el ejemplo, el queso de oveja, cosa que para un vegano es impensable, además de no hacer uso, de ningún producto o materia prima, proveniente del mundo animal, como el cuero. O productos que se hayan testado en animales, como suele ocurrir en la cosmética.

Mejores lugares donde encontrar productos veganos

Podemos pensar que una dieta vegana es sinónimo de una dieta aburrida, porque un vegano solo come alimentos de origen vegetal y que por eso se ve limitada mucho la variedad de platos y que siempre comen lo mismo. A continuación, repasamos los mejores sitios para encontrar productos veganos en la red, que nos muestran la gran variedad de productos alrededor de los que se desarrolla esta filosofía de vida.

De la conca

Una empresa de alimentación ecológica especializada en desarrollar soluciones sostenibles así es como se definen. Además de ser una tienda ecológica, es una tienda sostenible y preocupada por el planeta, ya que sus productos son ecológicos y naturales, envasados sin plásticos. Disponen de productos vegetarianos, veganos y sin gluten.

El quinto mandamiento

En esta página web encontrarás un amplio surtido de productos de todos tipos, desde productos sin refrigerar, frescos y congelados. Porque un vegano no solo como vegetales, podemos encontrar una variedad que va desde el atún pasando por el Bacon hasta llegar a una gran selección de quesos y embutidos, entre otros muchos productos.

Biovegalia

En Biovegalia, además de encontrar gran variedad de alimentos veganos 100% naturales, podemos encontrar vitaminas y otros suplementos, además de productos SIN adecuados para personas que sufren algún tipo de intolerancia. Además, disponen de un amplio surtido de productos “a granel”. Aquí encontramos gran variedad de productos relacionados con la vida sostenible y saludable, ya que también incluyen en su oferta una selección de productos de cosmética e higiene personal natural cruelty-free y productos BIO. Pero no sólo para nosotros, sino también para nuestras mascotas. Todo lo necesario para una vida vegana lo encontramos en su web.

Vegaffinity

Es un supermercado de productos veganos, aquí podemos encontrar todo tipo de comida vegana, con productos naturales. Hay un amplio surtido de productos, desde carnes y pescados, sustitutos de los lácteos y bebidas vegetales. También tenemos a nuestra disposición vitaminas, suplementos y productos de cosmética para una vida vegana.

Vegan Place

Dispone de un amplio surtido de productos naturales, donde podemos encontrar todo tipo de productos, no sólo productos procesados, también tiene a nuestra disposición materias primas para poder elaborar nuestros propios alimentos, algo que sin duda es importante en este estilo de vida, poder elaborar nuestros propios alimentos. Disponen además de una gran variedad de productos SIN, y productos BIO. Sin olvidarnos de los productos de cuidado personal disponibles en la sección de Higiene y cosmética.