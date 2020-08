Este nuevo reloj inteligente de Fitbit que puede tomarte la temperatura

Fitbit ha estrenado dos nuevos relojes inteligentes, el Sense y el Versa 3. Aunque los dos nuevos relojes tienen un aspecto similar, el Sense tiene algunas características de seguimiento de la salud más avanzadas, como exploraciones detalladas del ritmo cardíaco con detección de fibrilación auricular, a través de la aplicación de electrocardiograma (EKG) integrada en el reloj. De esa manera, está a la par con los relojes inteligentes recientes de Apple y Samsung.

La serie Sense viene con detección de estrés

El Sense destaca en la de detección de estrés, algo que se necesita en muchas ocasiones, especialmente ahora que vivimos en un mundo cada vez más estresante. Para tomar una lectura, usted sostiene la palma de la mano sobre la pantalla y comienza a respirar. El Sense medirá la frecuencia cardíaca, y la temperatura de tu piel se recogerá con su sensor de actividad electro-dérmica (EDA). Si tu piel está caliente, fría o húmeda, el Sense podría ser capaz de entender por qué está sucede. La aplicación de Fitbit te puntuará en tu nivel de estrés, con una puntuación más alta que la mejor que la inferior.

Con completas características de smartwatch

Aparte de estas llamativas funciones, Fitbit Sense y Versa 3 comparten muchas de las mismas características de smartwatch. Ambos tienen GPS incorporado, pantallas táctiles OLED, resistencia al agua de hasta 50 metros, al menos seis días de duración de la batería y un nuevo mecanismo de carga magnética a presión. Ambos también son compatibles con Fitbit Pay para pagos sin contacto, y con tu teléfono Android, podrás responder a mensajes de texto y responder llamadas con cualquiera de los relojes inteligentes a través de sus micrófonos y altavoces integrados.

Fitbit sense Fitbit

El más económico Versa 3, Fitbit ha simplificado sus mecanismos de correa para desprenderse al pulsar un botón en la parte posterior del dispositivo. Y ahora, junto con la compatibilidad de Alexa para consultas de voz, agrega Google Assistant a la mezcla, aunque no llegará hasta el invierno de 2020. Los asistentes de voz no eran particularmente prácticos o elegantes de usar con la generación anterior Versa, ya que no había un altavoz incorporado para reproducir sus voces. Este nuevo modelo lo corrige con un altavoz. Además, como se mencionó anteriormente, puede realizar llamadas de voz a través del Versa 3 en Android.

Ya a la venta en Estados Unidos

El Sense partirá desde los $329 siendo el más capaz Fitbit wearable hasta la fecha. El Versa 3 sucede al Versa 2 y costará $229. Los pedidos anticipados para ambos relojes comienzan hoy a través del portal web de Fitbit, y se lanzarán en Estados Unidos a finales de septiembre.