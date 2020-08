Six advierte de posibles caídas en BME si los inversores se quedan las acciones

Six, el grupo suizo que ha comprado Bolsas y Mercados Españoles (BME, la empresa dueña de la Bolsa de Madrid), ha anunciado el lunes que no ha conseguido rebasar la toma de control de más del 95% de las acciones de BME. Esto implica que, a partir del 5 de septiembre Six no tendrá la obligación de comprar a los minoritarios al precio de la oferta pública de venta (opa), 32,98 euros, a menos que consiga el mencionado porcentaje. "Six no estará obligada a adquirir ninguna acción adicional de BME y las acciones de BME volverán a estar sujetas a las condiciones del mercado". En otras palabras, augura una caída de los títulos en cuanto deje de estar presente la oferta.

De acuerdo con un hecho relevante remitido hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Six solo ha conseguido alcanzar, al 21 de agosto, el 94,294% del capital de BME. Aunque aún faltan unos días para la fecha tope, la firma suiza reconoce que no hay "previsión o certeza alguna" de que antes del 5 de septiembre se vaya a alcanzar el 95% del capital.

Six recuerda a los minoristas numantinos que tienen aún unos días para solicitar la venta de sus acciones de BME a 32,98 euros. Y que, a partir del 5 de septiembre, no tendrá por qué comprarles a ese precio. Para que Six pueda excluir a BME de Bolsa, ejerciendo su derecho de venta forzosa (squezze out), debe lograr un 0,706% adicional del capital. Pero no lo logrará a menos que aumente, y mucho, el ritmo al que le están vendiendo las acciones. Ha conseguido tan solo un 1,08474% desde mediados de junio, cuando comenzó el proceso de sell out (compra forzosa), en el que los accionistas de BME que se han quedado pueden obligar a que el grupo suizo les compra al precio de la oferta.

La opa de Six por BME, lanzada en noviembre del año pasado, fue muy bien y la inmensa mayoría de los accionistas aceptaron el precio propuesto. Pero la compañía helvética se había comprometido en el folleto de la operación a mantener cotizando a la firma que pilota Javier Hernani como consejero delegado si conseguía menos del 95% del capital más una acción. Y se quedó muy cerca, pero no lo consiguió.

Los analistas consultados señalan que hay un alto riesgo de que las acciones de BME caigan con fuerza si no se produce la exclusión. El mercado financiero ha vivido una fuerte convulsión desde la aparición del Covid-19, y es posible que los múltiplos aplicados por Six para realizar su oferta por BME parezcan ahora excesivos al mercado.