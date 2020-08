El gasto en juegos de ONCE y Loterías alcanzó en 2019 su mayor cifra en ocho años

Los ingresos generados por ONCE y Loterías y Apuestas del Estado, o dicho de otra manera, las cantidades jugadas por los usuarios en estos dos operadores de juego crecieron en 2019 hasta sus niveles más altos en ocho años. El considerado juego público sumó el año pasado un negocio total de 11.512 millones de euros, un incremento del 3,12% respecto al año anterior y la cantidad más elevada desde 2011, acumulando además una tendencia de cinco años consecutivos creciendo.

Especialmente importante fue el crecimiento cosechado por la ONCE. El organismo vio crecer sus ingresos entre sus distintas modalidades de juego un 4,4% hasta 2.255 millones de euros, según las cuentas recién publicadas.

Esto supone un crecimiento de casi 100 millones, encadenar cinco años al alza y recuperar los niveles de ingresos que tenía en 2007, justo antes de que se iniciara la crisis financiera de 2008.

Además todas sus modalidades crecieron. También el cupón tradicional, que acumulaba 11 años consecutivos en declive.

Este mejoró un 0,5% hasta 1.329,2 millones, el 59% de los ingresos. Pero el que más creció fue lo que la ONCE llama “modalidad instantánea”, en esencia los conocidos “Rascas” y sus variantes, que incrementaron sus ventas un 11% hasta 689 millones. Como dice la ONCE en su memoria financiera, es su quinto año seguido con crecimiento de dos dígitos, es su principal motor de crecimiento y “rejuvenece nuestra base de jugadores”. También menciona que en 2019 apostó por productos “de menor precio con el objetivo de atraer a nuevos jugadores”.

El tercer tipo de juego de la ONCE es el “activo”, donde entran los sorteos de Eurojackpot, Super Once o Triplex. Estos crecieron casi un 10% hasta 236 millones jugados. Además, la ONCE registró un beneficio neto atribuido el año pasado de 55,5 millones, un 17% más.

Los datos de la ONCE se unen a los conocidos de Loterías y Apuestas del Estado, que también vio crecer sus ventas en torno a un 3% hasta 9.257 millones, su mayor cantidad desde 2011.

Ambas también mejoraron en el llamado juego real, variable que resta a los ingresos los premios que se abonan a los jugadores.

La ONCE registró una diferencia de 1.037 millones, un 3,6% más. Esto representa un margen del 46%. En el caso de Loterías el juego real fue de 3.510 millones, generando un margen bruto del 37,9%, 2,2 puntos porcentuales más que en 2018. En los operadores privados este margen era del 26,6 en ese año, último con datos actualizados.

Ambos, juego público y privado, vienen creciendo en los últimos años. Sin embargo, los operadores privados vienen reclamando un trato similar con ONCE y Loterías, tanto en las legislaciones autonómicas que regulan las ubicaciones de los salones de juego, como en la futura norma que regulará la publicidad del juego online. Los dos operadores del juego público estarán exentos de las restricciones que sí cumplirán los operadores privados pese a que, al igual que estos y como reflejan los datos, sus ingresos están al alza.